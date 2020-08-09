ثبت نام ۹۲ درصد دانش آموزان استان همدان در سامانه «سناد»

محمد پورداوود در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت نام بیش از ۹۲ درصد دانش آموزان استان همدان در سامانه «سناد» خبر داد و گفت: ثبت نام بیش از ۹۲ درصد دانش آموزان استان همدان در سامانه سناد قطعی شده است.

پورداوود افزود: تاکنون حدود ۲۶۷ هزار دانش آموز استان همدان در دوره‌های مختلف تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم موفق به ثبت نام در سامانه «سناد» شده‌اند.

وی عنوان کرد: امسال با توجه به شرایط کرونایی و به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بخشی از ثبت نام‌ها به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شد.

وی با اشاره به تمهیدات بازگشایی مدارس در قالب پروژه مهر، گفت: امسال کارگروه بهداشت، ایمنی و سلامت نیز به کارگروه‌های چندگانه ستاد پروژه مهر اضافه شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه سناریوهای مختلفی برای سال تحصیلی جدید پیش بینی شده است، افزود: دستگاه تعلیم و تربیت استان برای اجرای هریک از این سناریوها آمادگی کامل دارد.

پورداوود یادآور شد: استان همدان در پوشش شبکه شاد از استان‌های برتر است به گونه‌ای که تمامی مدارس استان پوشش داده شده و همه مدیران، معلمان و بیشتر دانش آموزان عضو این شبکه شده‌اند.