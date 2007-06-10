پرو کوترویچ به عنوان مشاور فنی تیم ملی شنا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوترویچ قرار است مربیان تیم ملی شنا را در ارتقای ظرفیت فیزیکی ، اصلاح تکنیک و تنظیم برنامه های تمرینی شناگرها به عنوان مشاور همراهی کند.

فروردین ماه گذشته و همزمان با برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی جهان در ملبورن استرالیا مذاکرات مقدماتی برای پیوستن کوترویچ به تیم ملی شنا بین وحید مرادی رییس فدراسیون شنا، بهزاد مهدی خبازیان سرمربی تیم ملی و کوترویچ انجام شد. هفته گذشته همچنین همزمان با برگزاری کلاس مربیگری پیشرفته واترپلو که در تهران با حضور سه مربی کروات برپا شد، مذاکرات نهایی با کوترویچ انجام شد و با توافق طرفین وی از این پس به عنوان مشاور فنی و بدنسازی در ایران فعالیت خواهد کرد.

دومین نشست شورای مربیان و نخستین جلسه کمیته فنی شنا برگزار شد

دومین نشست شورای مربیان و نخستین جلسه کمیته فنی شنا صبح و بعد ازظهر روز گذشته در محل فدراسیون و با حضور اعضا برگزار شد. در نشست شورای مربیان شنا که صبح شنبه انجام شد، در خصوص نحوه انتخاب 2 شناگر در رده سنی نوجوانان و 2 شناگر در رده سنی جوانان برای شرکت در پنجمین دوره مسابقات شنای قهرمانی رده های سنی آسیا و عموم در اندونزی بحث و تبادل نظر شد، همچنین مقرر شد همزمان با اردوی خارج از کشور تیم ملی که از 15 تیر ماه در یکی از کشورهای کرواسی ، مجارستان و یا اوکراین برگزار می شود، پایگاه قهرمانی خراسان رضوی به عنوان اردوی تمرینی دوم شناگران اعزام نشده به اردوی برون مرزی انتخاب شود.

دومین نشست شورای مربیان با تغییر نام شورا به " جلسه مربیان و پایگاه های قهرمانی شنا" همراه بود . سومین جلسه این شورا 11 تیر ماه در تهران برپا می شود.

نخستین نشست کمیته فنی شنا بعد ازظهر شنبه با حضور اعضا و به ریاست بهرام پازوکی رییس کمیته فنی شنا انجام شد. بررسی وضعیت لیگ شنا و آیین نامه سازمان لیگ و تدوین چارت لیگ شنا، جذب حامی مالی، ایجاد سیستم نظارتی برای ارزیابی هیات ها، برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی برای مربیان استان ها جهت ارتقا سطح اطلاعات و بررسی برنامه های پیشنهادی مربیان تیم های ملی از مهم ترین عناوین مطرح شده در نشست دیروز بود. همچنین مقرر شد جلسه دوم کمیته فنی شنا چهارشنبه 30 خرداد ماه از ساعت 10 در محل فدراسیون انجام شود.

27 مربی در دومین دوره مربیگری درجه 1 شنای بانوان

دومین دوره مربیگری درجه یک شنای بانوان از عصر روز گذشته با حضور 27 مربی از استان های سراسر کشور در استخر شهید کشوری آغاز شد.این دوره 10 روزه که شامل دروس تئوری وعملی می باشد تا سی ام خرداد ماه ادامه دارد. تدریس دروس عملی بر عهده خانم دکتر لیلا صباغیان و دروس تئوری بر عهده آقایان دکتر بهزاد خبازیان ، دکتر شهرام فرج زاده ، دکتر فرهاد مرادی ، دکتر پور سلطانی و دکتر سیاح خواهد بود.