حمله به ایران پیامدهای بسیار سنگینی برای آمریکا خواهد داشت / تجاوز واشنگتن با واکنش برق آسای تهران روبرو خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار "علی شمخانی" در مصاحبه با مجله آمریکایی دیفنس نیوز ( اخبار دفاعی ) به آمریکا هشدار داد درصورت حمله این کشور به ایران، تهران با حمله ای برق آسا تمام پایگاه های واشنگتن در خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس را منهدم می کند.

شمخانی که هم اکنون از مشاوران ارشد مقام معظم رهبری محسوب می شود؛ در ادامه مصاحبه خود با این نشریه آمریکایی اعلام داشت : درصورت حمله آمریکا به ایران، موشک های ایران نه تنها پایگاه های نظامی آمریکا، بلکه هدف های استراتژیک از قبیل پالایشگاه های نفت و نیروگاه های برق موجود در منطقه را نیز منهدم خواهند کرد.

وزیردفاع سابق ایران درادامه تصریح کرد : قطر، بحرین و عمان میزبان مهمترین پایگاه های آمریکا در منطقه بوده و نیروهای انگلیسی نیز در این سه کشور حضور دارند و در صورت هرگونه تهدیدی علیه ایران، تهران نه تنها پایگاه های موجود در این سه کشور، بلکه سایر پایگاه های آمریکا در کشورهایی از قبیل عربستان، امارات و کویت را نیز مورد هدف قرار می دهد.

این مجله آمریکایی نوشت که شمخانی که هم اکنون ریاست یک مرکز مطالعات استراتژیک در ایران را نیز بر عهده دارد، گفت : این حملات موشکی با حمله هوایی به "اسرائیل" همراه خواهد بود.

درهمین رابطه یک مقام وزارت دفاع ایران نیزاعلام کرد : درصورت حمله آمریکا به ایران، تهران به اندازه ای موشک به اهداف استراتژیک شلیک می کند که تمام سیستم های دفاع موشکی آمریکا در مقابله با این توان ایران ناکام می مانند.

به نوشته این نشریه آمریکایی، یک مقام ایرانی دیگر نیز اعلام کرد : اگر آمریکا به ایران حمله کند در برابر قدرت دفاعی ایران غافلگیرخواهد شد؛ شدت این غافلگیری بسیار بیشتر ازغافلگیری ارتش رژیم صهیونیستی در حمله سال گذشته به حزب الله لبنان خواهد بود.