کارشناسان تکواندو در مورد انتخاب نفرات المپیکی نگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، ثبت برخی نتایج در رقابت های جهانی چین غلامحسن ذوالقدر سرمربی تیم ملی را در هم ریخت تا آنها برای انتخاب گزینه های حضور در المپیک دچار دردسرهای تازه ای شوند. پیکارهای انتخابی المپیک در منچستر انگلستان چهار ماه دیگر آغاز می شود و باید دید در میان مدعیان حضور در پکن چه نفراتی استحقاق بیشتری دارند. در این رابطه ارائه نقطه نظرات برخی کارشناسان می تواند برای مربیان تیم ملی راهکار مناسبی باشد.



فریبرزعسگری سرگروه پیشین تیم ملی تکواندو در این رابطه به مهر گفت: برای گزینش نفرات اعزامی به انتخابی المپیک و بازی های المپیک باید یک شانس مساوی به همه آنهایی که از آمادگی روحی و جسمی برخوردارند، داده شود. خوشبختانه تا رقابت های منچستر فرصت کافی در اختیار داریم و از این شرایط زمانی می توانیم به نحو مطلوب استفاده کنیم.



عسگری افزود: باید سفره انتخابی را پهن کرد و در یک شرایط برابر به همه فرصت داد. این حق مربیان تیم ملی است که سلیقه ای عمل کنند، اما به اعتقاد من تشکیل یک کمیته فنی بیطرف و خارج از کادر فنی تیم ملی می تواند راه حل مناسبی باشد.

عسگری با اشاره به اینکه در دوران حضور او، راه ملی پوش شدن از پیکارهای انتخابی می گذشت، گفت: کسی که مدعی المپیکی شدن است، اول باید شایستگی اش را در میادین داخلی به اثبات برساند.



وی در پایان به این نکته اشاره کرد که باید از ناکامی های جهانی 2007 درس بگیریم تا حوادث تلخ پکن گریبان ما را در شیاپچانگ انتخابی المپیک و بازی های المپیک نگیرد.



بیژن شفیع خراسانی کارشناس و مجری برنامه های رزمی سیما که خود از مربیان و داوران تکواندوست قبل از اینکه به اسامی نفرات مورد نظر بپردازد ، می گوید: تکواندو امروز بهترین ها و با تجربه ترین ها را در اختیار دارد که با بهره گرفتن از تجربه تلخ جهانی پکن و با یک برنامه ریزی درست می توان در هر میدانی بهترین نتایج را کسب کند. باید طوری برنامه ریزی کنیم که در زمان اندک باقیمانده حداکثر استفاده را ببریم.



خراسانی در خصوص نفرات مورد نظرش می گوید: من فکر می کنم هنوز هم می توانیم روی تجربه وافر هادی ساعی حساب باز کنیم. ساعی اگر تمرینات را جدی بگیرد و خودش را با نظم حاکم بر اردو وفق دهد، بی تردید می تواند همچنان مرد شماره یک تکواندو ایران در المپیک باشد. بهزاد خداداد اولویت بعدی من است. او از توان فنی بالایی برخوردار است. امید غلامزاده در وزن 68 کیلوگرم و برنده دیدار انتخابی مهدی بی باک و یوسف کرمی در وزن 80- کیلوگرم می تواند به عنوان یار ذخیره مورد توجه قرار بگیرد.



وی در پایان گفت: مدت هاست این سوال در ذهنم نقش بسته که بر سر کرمی در یکی دو سال اخیر چه آمده که در میادین داخلی درخشش فوق العاده ای دارد، اما در شیاپچانگ برون مرزی نمی تواند توان واقعی خودش را نشان دهد. یوسف از المپیک آتن تاکنون با یک مشکل روحی و روانی مواجه شده که هنوز نتوانسته آن را از خود دور کند و این باعث تعجب من است!





فرجام دانش سرمربی تیم نوجوانان تکواندو می گوید: هادی ساعی پس از ناکامی در دوحه و پکن و شکست بحث برانگیز برابر حریف افغان انگیزه هایش برای موفقیت در المپیک دو چندان شده و او برای اینکه به حرف و حدیث ها پایان دهد با تمام توان به میدان خواهد رفت. روی همین اصل معتقدم هادی در شرایط فعلی بهترین گزینه می تواند باشد. به عنوان نفر ذخیره هادی ساعی، من روی علیرضا نصرآزادانی نظر دارم.



فرجام گزینه دوم خود را مهدی بی باک معرفی می کند. او عقیده دارد مهدی با آن پاهای کشیده اش برای هر حریفی می تواند خطرناک باشد. وی یوسف کرمی را یار ذخیره بی باک معرفی می کند.

داود فلاح داور بین المللی تکواندو برای معرفی نفرات اعزامی به مسابقات انتخابی منچستر از شخص خاصی نام نبرد. وی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نتایج پیکارهای جهانی چین می توانم بگویم در اوزان 68 کیلو و 80+ کیلوگرم از ضریب موفقیت بیشتری می توانیم برخوردار باشیم.



فلاح همچنین می گوید: اگر واقع بینانه نگاه کنیم باید قبول کنیم شرایط برای تکواندو ما سخت تر شده و دیگر نمی توان فقط از کره جنوبی و اسپانیا به عنوان حریفان قدر نام برد. ما در تمام اوزان رقیبان سرسختی داریم و این زنگ خطری است که در جام هجدهم با صدای بلند برای تکواندو کشورمان به صدا درآمده است. فقط امیدوارم این زنگ خطر به گوش متولیان تیم ملی رسیده باشد.



سید نعمت خلیفه که در رقابت های جهانی چین نیز در بین اعضای کادر فنی حضور داشت از بردن نام ها خودداری کرد. وی گفت: نمی توان بدون کار کارشناسی و بررسی دقیق در خصوص شرایط نفرات مدعی و همچنین حریفان خارجی نظر داد. من در میادین بین المللی از اینکه مربی ایران هستم افتخار می کنم و می خواهم که در المپیک پکن نتایج بهتری از آتن کسب شود.



خلیفه در پایان گفت: تک تک ملی پوشان باید مورد ارزیابی قرار گیرند، شرابط قرعه و جدول خیلی مهم است و باید طوری برنامه ریزی کنیم که ضریب پیروزی خود را افزایش دهیم.



یکی دیگر از مربیان تیم ملی معتقد است تجربه را نباید نادیده گرفت. مجید افلاکی به مهر گفت : من برای المپیک بارسلون انتخاب شدم ولی ذوالقدر آن زمان گفت که المپیک جای با تجربه هاست . این یک واقعیت است ، شاید کیفیت رقابت های المپیک در اندازه مسابقات جهانی نباشد ولی حساسیت به قدری بالاست که تنها باتجربه ها می توانند از پس آن برآیند.



افلاکی ادامه داد: بیلان کاری چند سال گذشته و مهارت های فنی نفرات را نیز باید مد نظر قرار دهیم ، باید کسانی گزینش شوند که در المپیک برای تکواندو آبروداری کنند. هرکدام از این موارد باب بزرگی است که باید به دقت بررسی شود.

با نگاهی به مطالب باید اذعان داشت قبل از هر چیز بررسی دقیق روی شرایط مدعیان داخلی در اولویت است ضمن اینکه باید حریفان خارجی را نیز بدقت زیر نظر گرفت چراکه غیر از کره سایرکشورها نفرات مشخصی دارند که می توان به راحتی روی آنها برنامه ریزی کرد. از سوی دیگر برنامه ریزی دقیق و اجرای آن نیز باید خیلی سریع انجام شده و در یک کلام تمامی اهالی تکواندو برای کسب افتخار در المپیک تلاش کنند.