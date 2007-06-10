ساخت 92 درصد سایتهای فیشینگ با کیتهای سازنده سایتهای جعلی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه "سیستم های امنیت اینترنت" وابسته به " آی بی ام" با بررسی 3 هزارو544 سایت فیشینگ، کشف کرد که از این تعداد 3هزار و 256 سایت توسط سیستمی ساخته شده اند که حتی کسانی که اطلاع زیادی از فریب های اینترنتی هم ندارند می توانند ازاین سیستم برای ایجاد سایت های جعلی که شباهت بسیاری به سایت های بانک ها دارند، استفاده کنند.

در حقیقت در این موارد، صفحات همزاد توسط کارشناسان آشنا به زبان وب نویسی html ایجاد نمی شوند، بلکه این سایت ها به کمک کیت هایی ساخته می شوند که بصورت آنلاین در نوع رایگان و پولی در اینترنت عرضه می شوند.

بر اساس گزارش "رجیستر"، آی بی ام در این خصوص توضیح داد که بررسی این پدیده نشان داد که سایت های فیشینگ پیش تولید سایت های جعلی، تنها بر روی تعداد محدودی از سرورها کنترل دارند. در حقیقت 3 هزار و 256 سایت فیشینگ، میزبان 100 دامنه هستند که 44 درصد آنها در هنگ کنگ به ثبت رسیده است.