اختصاص سبد کالای معیشتی به ۳۲ هزار خانوار مددجوی ایلامی

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بر اساس این طرح که در قالب مرحله دوم رزمایش ایران همدل و کمک مومنانه صورت میگیرد و از روز عید غدیرخم آغاز شده است، تعداد حدود ۳۲ هزار خانوار مددجو و نیازمند در این استان سبد کالای معیشتی دریافت میکنند.
وی افزود: علاوه بر این تعداد سبد غذایی، توزیع حدود ۲۰ هزار پرس غذای گرم بنا به نیت و خواست خیرین و نیز تهیه کالاهای بهداشتی و لوازم التحریر تحصیلی مورد نیاز دانش آموزان در این مدت و در قالب رزمایش ایران همدل و کمک مومنانه با مشارکت خیرین مد نظر خواهد بود.
مدیرکل کمیته امداد استان ایلام تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای ناشی از بحران بیماری کرونا و به منظور حفظ سلامت مددجویان با رعایت پروتکلهای بهداشتی و جلوگیری از ازدحام جمعیت برنامه توزیع به صورت تدریجی و با زمان بندی مناسب و متناسب با شرایط و وضعیت شهرستانهای تابعه صورت خواهد گرفت.
موسی نژاد با اشاره به اینکه کالای معیشتی برای کلیه مددجویان تهیه و مطابق برنامه زمان بندی توزیع خواهد شد، گفت: انتظار ما این است که خانوادههای عزیز مورد حمایت از هرگونه مراجعه به دفاتر کمیته امداد خودداری نموده و مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد نیز بر اساس جدول زمانی که از طریق دفاتر کمیته امداد و مددکاران اعلام خواهد شد صورت میگیرد.
مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در ادامه با اشاره به اینکه توزیع سبد کالای معیشتی بین ۳۲ هزار خانواده نیازمند در قالب مرحله دوم رزمایش ایران همدل و کمک مومنانه صورت میگیرد، گفت: اجرای این طرح با مشارکت خیرین و افراد نیکوکار صورت میگیرد لذا از افراد نوع دوست استان میخواهیم در راستای تأمین سبدهای کالا، لوازم بهداشتی و لوازم التحریر مشارکت کنند.
موسی نژاد به روشهای مشارکت در این طرح اشاره کرد و گفت: مشارکت در پویش از طریق مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، درگاههای مجازی و همچنین شماره گیری #۱۴* و یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۸۷۷۱۹ خواهد بود.
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