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۱۹ مرداد ۱۳۹۹، ۱۸:۴۰

معاون فرهنگی ارشاد فارس خبر داد:

کتابفروشی های استان فارس بیش از یک میلیارد ریال فروش داشتند

کتابفروشی های استان فارس بیش از یک میلیارد ریال فروش داشتند

شیراز- معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از فروش بیش از یک میلیارد ریالی در طرح فصلی کتاب تابستان ۹۹ در فارس خبر داد.

مهدی امیدبخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۳ کتابفروشی در این طرح حضور دارند، اعلام کرد: با وجود اینکه این تعداد کتابفروشی در طرح تابستانه ۹۹ فقط ۵ درصد این صنف را در بر می‌گیرد، افزود: استان فارس همواره در طول طرح‌های فصلی از فروش مناسبی برخوردار بوده و آمارها نشانگر استقبال از این طرح‌ها را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ۳۵ کتابفروشی شیراز در طرح یادشده مشارکت جسته‌اند، عنوان کرد: ۸ کتابفروشی شهرستان‌های فارس به این طرح پیوستند و تاکنون ۱.۵ میلیارد ریال فروش با وجود گذشت ۲ روز از این طرح داشته‌اند.

امیدبخش در ادامه اعلام کرد: کلبه کتاب جهرم در میان پرفروش‌ترین کتابفروشی ها بر اساس تعداد کتاب کشور در تابستانه ۹۹ قرار دارد و بیش از ۲۳۰۰ عنوان کتاب فروخته است این در حالیست که فارس مانند طرح‌های فصلی پیشین در جایگاه سوم پرفروش‌ترین ها قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تابستانه کتاب ۱۳۹۹ که شنبه ۱۸ مردادماه جاری آغاز شد، ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۳۰ مرداد به پایان می‌رسد.

کد مطلب 4994478

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