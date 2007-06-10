کتاب "همبستگی امت اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ر این کتاب که به زبان آذری در یک هزار نسخه چاپ شده مقالات اندیشمندان ایران و جمهوری آذربایجان درباره اهمیت وحدت و همبستگی امت اسلامی درج شده‌اند.

گزارش‌ها و سخنرانی‌های ارایه شده در همایش بین‌المللی همبستگی امت اسلامی که در ماه سپتامبر سال ‪ ۲۰۰۵میلادی در باکو برگزار شد نیز در این کتاب گنجانده شده‌اند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری‌آذربایجان در مقدمه این کتاب ‪ ۳۲۰صفحه‌ای لزوم وحدت و همبستگی اسلامی را پیامی الهی و توصیه مهم پیامبر اسلام (ص) برای مسلمانان ذکر کرده است.

حجت‌الاسلام سید علی اکبر اجاق نژاد همبستگی و وحدت مسلمانان را از ضروریات اصلی جامعه اسلامی دانسته و عنوان کرده است که همبستگی امت در دین اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این کتاب همبستگی امت اسلامی از دیدگاه قرآن مجید، حدیث و وحدت اسلامی ، دیدگاههای امام خمینی ( ره ) درباره وحدت اسلامی و مقالاتی از جمله "راهکارهای تقریب مذاهب اسلامی" از "واسم محمدعلی‌اف" رییس دانشکده الهیات باکو ، " دیدگاه اسلام در مورد روابط متقابل مسلمانان" از آیت‌الله تسخیری و "نقش دانشمندان و متفکران در نزدیکی مسلمانان" از "میرعزیز سیدزاده" از دانشگاه اسلامی باکو به چاپ رسیده‌اند.



