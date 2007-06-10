کتاب "همبستگی امت اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ر این کتاب که به زبان آذری در یک هزار نسخه چاپ شده مقالات اندیشمندان ایران و جمهوری آذربایجان درباره اهمیت وحدت و همبستگی امت اسلامی درج شدهاند.
گزارشها و سخنرانیهای ارایه شده در همایش بینالمللی همبستگی امت اسلامی که در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۵میلادی در باکو برگزار شد نیز در این کتاب گنجانده شدهاند.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوریآذربایجان در مقدمه این کتاب ۳۲۰صفحهای لزوم وحدت و همبستگی اسلامی را پیامی الهی و توصیه مهم پیامبر اسلام (ص) برای مسلمانان ذکر کرده است.
حجتالاسلام سید علی اکبر اجاق نژاد همبستگی و وحدت مسلمانان را از ضروریات اصلی جامعه اسلامی دانسته و عنوان کرده است که همبستگی امت در دین اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این کتاب همبستگی امت اسلامی از دیدگاه قرآن مجید، حدیث و وحدت اسلامی ، دیدگاههای امام خمینی ( ره ) درباره وحدت اسلامی و مقالاتی از جمله "راهکارهای تقریب مذاهب اسلامی" از "واسم محمدعلیاف" رییس دانشکده الهیات باکو ، " دیدگاه اسلام در مورد روابط متقابل مسلمانان" از آیتالله تسخیری و "نقش دانشمندان و متفکران در نزدیکی مسلمانان" از "میرعزیز سیدزاده" از دانشگاه اسلامی باکو به چاپ رسیدهاند.
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