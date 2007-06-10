اتحادیه سازمانهای اسلامی اروپا خواستار اتمام اشغال قدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انصار القدس، اتحادیه سازمانهای اسلامی اروپا طی بیانیه ای ضمن اظهار همبستگی و اتحاد با مسلمانان فلسطین در چهلمین سال اشغال شهر تاریخی قدس، خواستار بازگرداندن حقوق و آزادی مسلمانان فلسطین و اتمام اشغال این شهر تاریخی و اسلامی شد.

در این بیانیه ای آمده است که چهل سال از اشغال قدس می گذرد و نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل سالهای بسیار طولانی است که تعرضات بسیاری در حق تاریخ و تمدن مسلمانان انجام می دهند که از میان آن می توان به تخریب منطقه المغاربه، منازل، مساجد، مدارس و تأسیسات شهری اشاره کرد.

اتحادیه سازمانهای اسلامی در اروپا در ادامه این بیانیه اشغال غیر شرعی شهر قدس و ادامه آن از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل را بشدت محکوم و اعلام کرد: در طول این سالها رژیم اشغالگر اسرائیل قوانین بین المللی را نادیده گرفته و با اصرار سعی در ادامه فعالیتهای خود دارد.

این اتحادیه نسبت به سیاست اسرائیل در خصوص شهر قدس هشدار داد و گفت: عملیات حفاری و تخریب در اطراف مسجدالاقصی همچنان ادامه دارد و اسرائیل درصدد است تا سیاستهای نژاد پرستانه و در تنگنا قرار دادن مسلمانان را اجرا کند.

از سوی دیگر خالی کردن شهر از ساکنان اصلی و ساخت دیواری به منظور جدا کردن دو نژاد تعرضی دیگر در حق مسلمانان به شمار می رود که در ادامه آن منجر به تغییر جغرافیایی شهر می شود.

این اتحادیه در ادامه یاد آور شد که به همه کسانی که تخریب شهر تاریخی قدس و هویت آن را محکوم کرده اند، می پیوندد .