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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

با تاکید مجدد وی بر انجام گفتگوها با دمشق نمایان شد؛

نقش "عمیر پرتز" در تماسهای مخفیانه اسرائیل با سوریه

نقش "عمیر پرتز" در تماسهای مخفیانه اسرائیل با سوریه

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز با اشاره به این مسئله که در روند اجرای تماس های مخفیانه با سوریه دخالت داشته است، بر محقق شدن مسئله آغاز گفتگوها با دمشق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه،"عمیرپرتز" درگفتگو با رادیو رژیم اسرائیل اعلام کرد: دائما درباره موضوع صلح با سوریه میانجی هایی وجود دارند و ما باید برای محقق شدن اظهارات طرف سوری درباره احتمال گشایش باب مذاکرات به صورت علنی و یا مخفیانه تلاش کنیم که در این زمینه دست به این اقدام زدیم.

این درحالی است که روزگذشته "شائول موفاز" وزیرحمل ونقل رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تماس های مخفیانه غیرمستقیمی با سوریه دراین باره درحال انجام است.

"موفاز" دراین باره به رادیو اسرائیل گفت: تاکنون تماس هایی با سوریه از طریق کانال های مخفی انجام شده است و تاکنون هیچ واکنشی دراین باره ازسوی دمشق نشان داده نشد.

مذاکرات صلح بین سوریه و اسرائیل از سال 2000 به خاطربروزمشکلاتی درعقب نشینی اسرائیل از بلندی های جولان متوقف شد.

 

کد مطلب 499452

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