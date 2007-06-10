نقش "عمیر پرتز" در تماسهای مخفیانه اسرائیل با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه،"عمیرپرتز" درگفتگو با رادیو رژیم اسرائیل اعلام کرد: دائما درباره موضوع صلح با سوریه میانجی هایی وجود دارند و ما باید برای محقق شدن اظهارات طرف سوری درباره احتمال گشایش باب مذاکرات به صورت علنی و یا مخفیانه تلاش کنیم که در این زمینه دست به این اقدام زدیم.

این درحالی است که روزگذشته "شائول موفاز" وزیرحمل ونقل رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تماس های مخفیانه غیرمستقیمی با سوریه دراین باره درحال انجام است.

"موفاز" دراین باره به رادیو اسرائیل گفت: تاکنون تماس هایی با سوریه از طریق کانال های مخفی انجام شده است و تاکنون هیچ واکنشی دراین باره ازسوی دمشق نشان داده نشد.

مذاکرات صلح بین سوریه و اسرائیل از سال 2000 به خاطربروزمشکلاتی درعقب نشینی اسرائیل از بلندی های جولان متوقف شد.