کاهش ۵۰ درصدی بستری بیماران کرونایی در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم ساقی شب گذشته در مراسم تجلیل از خبرنگاران که در سالن همایش‌های فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: اگر حوزه خبر نباشد بخشی از خدمات نظام جمهوری اسلامی مغفول می‌ماند.

وی بیان کرد: اگر اقدامات بخش دولتی در اطلاع رسانی را ۲۰ درصد محاسبه کنیم، قطعاً ۸۰ درصد دیگر مربوط به همکاری‌ها و همراهی‌ها بوده که نقش بیشتر آن مربوط به حوزه رسانه است.

فرماندار کاشمر با بیان اینکه رکن چهارم دموکراسی حوزه رسانه است که تأثیر گذار بوده و هست، تصریح کرد: در شرایط کنونی جامعه بیش از هر زمان دیگر نیاز به نشاط، امید و سرزندگی دارد؛ که خبرنگاران در این زمینه تأثیر گذار خواهند بود. اگر ناامیدی در جامعه زیاد شود، باعث افسردگی شده و شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

ساقی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم حقوق شهروندی نهادینه شود نباید خبرنگار را به عنوان یک مچ گیر بدانیم، افزود: اگر کاستی‌هایی در حوزه‌های مدیریت وجود دارد و این کاستی‌ها توسط اصحاب رسانه منعکس می‌شود، هیچ مدیری نباید گلایه داشته باشد که چرا خبرنگار به عملکرد آن اداره نقد زده است.

وی با اشاره به بستری بودن ۱۴ نفر مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان شهید مدرس، از کاهش ۵۰ درصدی بستری بیماران کرونایی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: البته از نظر ما این تعداد زیاد است.

فرماندار کاشمر با بیان اینکه امسال در پروژه‌های عمرانی اعتبارات ناچیز است، افزود: اعتبارات امسال بیش از ۱۲ میلیارد تومان است که سعی کرده‌ایم این اعتبارات به پروژه‌هایی که پیشرفت بیشتری دارد، تخصیص دهیم تا به بهره برداری برسد.

ساقی تصریح کرد: پروژه‌های نیمه تمام زیادی در شهرستان داریم و سیاست دولت است که پروژه‌های نیمه تمام که پیشرفت خوبی دارند را تمام کنیم که اگر امکان پذیر نباشد باید به بخش خصوصی واگذار شود.

گفتنی است در این مراسم خبرنگاران به بیان مشکلات صنف خبرنگاران در شهرستان پرداختند.