200 میلیارد ریال برای تکمیل آزادراه چغادک - عسلویه اختصاص یافت

مسعود نصوری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اختصاص این مبلغ به منظور تسریع در تکمیل و بهره برداری پروژه آزادراه چغادک - عسلویه موافقت کرد.

نصوری خاطرنشان کرد: فاز نخست این پروژه حد فاصل چغادک - خورموج به بهره برداری رسیده و مرحله دوم آن دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است .

وی اظهارداشت : اتمام عملیات احداث این آزاده راه نقشی بسزایی در تسهیل دسترسی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، افزایش ایمنی جاده ای و کاهش سوانح و تصادفات رانندگی در این مسیر خواهد داشت.