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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۳۸

200 میلیارد ریال برای تکمیل آزادراه چغادک - عسلویه اختصاص یافت

200 میلیارد ریال برای تکمیل آزادراه چغادک - عسلویه اختصاص یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر : معاون امور عمرانی استانداری بوشهر گفت : با رایزنی های موثر و مستمر استاندار و دیگر مسئولان استان مبلغ 200 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و بهره برداری آزادراه چغادک - عسلویه از سوی شرکت ملی نفت ایران اختصاص یافت.

مسعود نصوری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اختصاص این مبلغ به منظور تسریع در تکمیل و بهره برداری پروژه آزادراه چغادک - عسلویه موافقت کرد.

 

نصوری خاطرنشان کرد: فاز نخست این پروژه حد فاصل چغادک - خورموج به بهره برداری رسیده و مرحله دوم آن دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است .

 

وی اظهارداشت : اتمام عملیات احداث این آزاده راه نقشی بسزایی در تسهیل دسترسی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، افزایش ایمنی جاده ای و کاهش سوانح و تصادفات رانندگی در این مسیر خواهد داشت.

کد مطلب 499460

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