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۲۰ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۳۹

رئیس شورای هیات های مذهبی فارس اعلام کرد:

همراهی شور حسینی و شیوه نامه بهداشتی در محرم فارس

همراهی شور حسینی و شیوه نامه بهداشتی در محرم فارس

شیراز- رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس گفت: با رعایت مسائل بهداشتی، مراسم‌های ماه محرم هیچ نقشی در ضریب نفوذ کرونا نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان یکشنبه شب در گردهمایی مدیران هیئات مذهبی استان بیان کرد: در استان فارس نزدیک به ۷ هزار هیأت وجود دارد و در شهر شیراز نیز ٧٠٠ هیأت با همراهی ٣۵٠ خیمه گاه مراسم‌های مذهبی استان را برگزار می‌کنند.

وی اضافه کرد: طی یک سال گذشته مجموعه‌های مذهبی استان در تمامی مراسم‌های ملی، مذهبی و حوادث حضور پرشوری داشتند و پاکسازی معابر، تولید ماسک، تولید مواد ضدعفونی و توزیع بسته‌های معیشتی بخشی از فعالیت‌های هیأت‌های مذهبی در سطح استان فارس بوده است.

او یادآور شد: در برپایی مراسم‌های مذهبی شور حسینی لحاظ شده با این حال شیوه نامه‌های بهداشتی نیز در تمامی مراسم‌ها و فعالیت‌ها توسط هیأت‌های مذهبی لحاظ می‌شود تا هیچ گونه مشکلی رخ ندهد.

محمدیان متذکر شد: با همراهی شور و شعور حسینی و رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی به همراه رعایت کردن نظم توسط مدیران هیأت‌های مذهبی شاهد هیچگونه حادثه‌ای نخواهیم بود.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس گفت: برگزاری مراسم‌های شیرخوارگان حسینی، تعزیه، حرکت خارج از محلات توسط هیأت‌های مذهبی، مراسم‌های سنتی مذهبی در شهرستان‌های گراش و نی ریز ممنوع است و مراسم‌ها در فضای باز انجام خواهد شد.

او ادامه داد: آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، ادارات دولتی در سیاه پوش کردن شهرها اقدامات لازم را انجام دهند و در کنار این رویداد فضای باز این دستگاه‌ها نیز در اختیار هیئات مذهبی قرار می‌گیرد.

محمدیان تاکید کرد: عناد با فرهنگ عاشورایی ریشه در تفکرات صهیونیستی دارد و اینکه این فرهنگ که باعث قدرت شیعه است از بین برود آرزویی دست نیافتنی است.

کد مطلب 4994604

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    نظرات

    • مریم IR ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
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      حداقل نظارت ها رو جدی تر کنید و از روسای هییت ها تعهد بگیرید هر چند که جمعیت عزادار رو هیچکس نمیتونه کنترل کنه که حتما فاصله رو رعایت کنند بعد از چهارده روز نتیجه نظارت ها رو خواهیم دید

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