همراهی شور حسینی و شیوه نامه بهداشتی در محرم فارس

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان یکشنبه شب در گردهمایی مدیران هیئات مذهبی استان بیان کرد: در استان فارس نزدیک به ۷ هزار هیأت وجود دارد و در شهر شیراز نیز ٧٠٠ هیأت با همراهی ٣۵٠ خیمه گاه مراسم‌های مذهبی استان را برگزار می‌کنند.

وی اضافه کرد: طی یک سال گذشته مجموعه‌های مذهبی استان در تمامی مراسم‌های ملی، مذهبی و حوادث حضور پرشوری داشتند و پاکسازی معابر، تولید ماسک، تولید مواد ضدعفونی و توزیع بسته‌های معیشتی بخشی از فعالیت‌های هیأت‌های مذهبی در سطح استان فارس بوده است.

او یادآور شد: در برپایی مراسم‌های مذهبی شور حسینی لحاظ شده با این حال شیوه نامه‌های بهداشتی نیز در تمامی مراسم‌ها و فعالیت‌ها توسط هیأت‌های مذهبی لحاظ می‌شود تا هیچ گونه مشکلی رخ ندهد.

محمدیان متذکر شد: با همراهی شور و شعور حسینی و رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی به همراه رعایت کردن نظم توسط مدیران هیأت‌های مذهبی شاهد هیچگونه حادثه‌ای نخواهیم بود.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس گفت: برگزاری مراسم‌های شیرخوارگان حسینی، تعزیه، حرکت خارج از محلات توسط هیأت‌های مذهبی، مراسم‌های سنتی مذهبی در شهرستان‌های گراش و نی ریز ممنوع است و مراسم‌ها در فضای باز انجام خواهد شد.

او ادامه داد: آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، ادارات دولتی در سیاه پوش کردن شهرها اقدامات لازم را انجام دهند و در کنار این رویداد فضای باز این دستگاه‌ها نیز در اختیار هیئات مذهبی قرار می‌گیرد.

محمدیان تاکید کرد: عناد با فرهنگ عاشورایی ریشه در تفکرات صهیونیستی دارد و اینکه این فرهنگ که باعث قدرت شیعه است از بین برود آرزویی دست نیافتنی است.