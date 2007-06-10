به گزارش خبرگزاری مهر نخست وزیر بریتانیا روز 14 خرداد ماه در همایش بزرگ اسلام در بریتانیا که در لندن برگزار شد شرکت کرد و طی سخنرانی خود و گفتگو با رهبران مسلمان سراسر دنیا از طرحهای دولت این کشور برای حمایت دولت از آموزش ائمه جمعه در دانشگاههای بریتانیا خبرداد.

حمایت دولت بریتانیا از آموزش ائمه جماعات در دانشگاهها

هدف نخست وزیر بریتانیا از اعلام طرح آموزش ائمه جماعات به حداقل رساندن اتکا به روحانیون غیرانگلیسی زبان خارج از مرزهای بریتانیا محسوب می شود، چراکه یکی از علل ناکامی ائمه جمعه خارجی در کشورهای غربی عدم تسلط آنها به زبان رسمی کشور و زبانی است که جوانان مسلمان به واسطه آن بسادگی می‌توانند با روحانی جامعه خود ارتباط برقرار کنند.

طرح آموزش ائمه جمعه در دانشگاههای بریتانیا باعث می‌شود اسلامی که در دانشگاههای انگلستان تدریس می شود به‌روز شده و موضوعات مربوط را ارائه کند.

عطاالله صدیقی از شخصیتهای مسلمان و آکادمیک بریتانیا در بررسی خود از دپارتمانهای مطالعات اسلامی تأثیر حملات یازدهم سپتامبرآمریکا و هفتم ژوئیه بریتانیا را متذکر شده و نتیجه گیری کرده است که باید تأکید بیشتری بر اسلام در بافت مدرن جامعه اعمال شود.

در همایش بین المللی اسلام از سوی دانشگاه کیمبریج در لندن برگزار می‌شود نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت که رهبران سیاسی بریتانیا باید به صدای میانه‌رو و منطقی جامعه مسلمانان کشور گوش فرادهند.

بلر در این همایش بر اهمیت بلندشدن صدای اسلام و مسلمانان میانه رو در کشور تأکید کرد و خواستار ارتباط نزدیک ترمیان مدارس اسلامی و نظام آموزشی بریتانیا شد.

تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی افتتاحیه خود خواستار گوش فرا دادن به صدای رهبران مسلمان میانه رو و برجسته جهان شد و استدلال کرد که این گونه افراد صدای حقیقی اسلام را سر می دهند .

شیخ علی جمعه مفتی اعظم مصر، دکتر مصطفی سیریتش مفتی بوسنی و هرزگوین، از جمله شخصیتهایی بودند که در این همایش شرکت کرده بودند.

همایش اسلام در بریتانیا با پیام ویدئویی پرنس چارلز افتتاح شد و پس از آن گوردون براون و دیوید کامرون سخنرانی کردند.

این همایش دو روزه با هدف اشاره به روابط اسلام و جوامع غربی برگزار شد که به بررسی راهکارهای درک بهتر روابط میان مسلمانان و غیر مسلمانان اختصاص یافت.

حمایت اندک آموزش عالی بریتانیا از دانشجویان مسلمان

کمیسیون دولتی بریتانیا که با هدف بررسی مطالب مورد تدریس درباره اسلام در دانشگاههای سراسر بریتانیا تشکیل شده گزارشی را منتشر کرده تا علت ناکامی مسلمانان در فعالیتهای اجتماعی و حمایت اندک از دانشجویان مسلمان در دانشگاهها را مورد توجه قرار دهد.

عطاالله صدیقی مشاور ارشد دولت و مدیرموسسه آموزش عالی مارکفیلد گفت: تدریس اسلام در مقطع آموزش عالی بدون درنظرگیری الگوهای اعتقادی و عملی جامعه مسلمان بریتانیا انجام می‌شود.

این تحقیق و بررسی با عنوان " اسلام در دانشگاه های بریتانیا" اظهار می دارد که مطالعات و تحقیقات آکادمیک اسلامی در بریتانیا حقایق زندگی مسلمانان را در جامعه چندفرهنگی بریتانیا نادیده گرفته‌اند.

صدیقی در این تحقیق دریافته است که مطالعات قدیمی به جامعه مدرن ارتباطی نداشته و نمی‌تواند اسلام را به عنوان دینی ارائه کند که توانایی همزیستی با سایر ادیان را دارد.

وی افزود: واحدهای تدریس اسلام در دانشگاههای بریتانیا به طور ناقصی بر چشم اندازهای عربی – خاورمیانه ای تمرکز کرده واغلب به دانشجویان بریتانیایی که خواستار فعالیت در وزارت امور خارجه هستند ارائه می‌شوند.

این کارشناس آموزش عالی در بریتانیا توصیه کرد که واحدهای تدریس اسلام در دانشگاهها باید بیشتر به انتخاب شغل در آینده توجه کرده، دپارتمانهای آموزش با سایر دانشکده های دینی و کارکنان شایسته همکاری کنند و دانشجویان مسلمان باید بخشهایی از آموزش خود را زیر نظر علمای مسلمان بگذرانند.

این تحقیق جامعه همچنین فقدان حمایت از دانشجویان مسلمان در دانشگاههای این کشور را مورد انتقاد قرار داده است.

90 هزار دانشجوی مسلمان در نهادها و دانشگاه های آموزش عالی سراسر بریتانیا تحصیل می کنند. این در حالی است که جمعیت مسلمانان این کشور را می توان 2 میلیون نفر برآورد کرد. از هر 100 دانشگاه در انگلستان تنها 30 دانشگاه دارای یک مشاور مسلمان هستند و تنها یک نفر از بین این 30 نفر برای خدمات خود حقوق دریافت می کند که چهار نفر آنها نیمه وقت و بقیه داوطلبانه فعالیت می‌کنند.

تحقیق این کمیسیون دولت نشان می‌دهد که همه دانشگاههای بریتانیا از راهبردهایی که بتوانند با موضوعات روزانه مسلمانان بریتانیا چون نماز، ماه رمضان و غذا حلال رو به رو شوند بی‌بهره اند. این تحقیق پیشنهاد کرده است که دانشگاهها روحانیون و مشاوران مسلمان بیشتری را به خدمت گرفته تا میان جامعه بریتانیا و جامعه مسلمانان بریتانیا پل ارتباطی مستحکم تری برقرار شود.

بیل رامل وزیر آموزش عالی بریتانیا در واکنش به این گزارش اظهار داشت که این تحقیق سهم مؤثری در بهبود وضعیت این موضوع پیچیده و حساس دارد. این گزارش یک هفته پس از امتناع اتحادیه کالج و دانشگاه بریتانیا برای جاسوس نامیدن دانشجویان مسلمان منتشر شده است.



مخالفت با طرح ساخت بزرگترین مرکز فرهنگی اسلامی سوئیس

مسلمانان سوئیس از عدم تصویب طرح ساخت بزرگترین مرکز اسلامی، فرهنگی و اقتصادی اروپا در شهر برن ابراز تأسف کردند.

گروه امت به عنوان یک گروه اسلامی مستقر در برن اظهار داشت که خبر این تصمیم را با نهایت تأسف دریافت کرده است. گروه امت که طرح ساخت این مرکز اسلامی را پیشنهاد کرده بود ابراز امیدواری کرد که مقامات این پیشنهاد را به صورت دقیقتر مورد بررسی قرار داده و پیش از رد کردن طرح با رهبران اسلامی گفتگو کنند.

این گروه طرحهای خود را برای ساخت مرکز 23 هزار مترمربعی در ماه آوریل اعلام کرد. قرار بود این مرکز اسلامی دربرگیرنده یک مرکز کنگره، هتل چهار ستاره، موزه، دفاتر و یک مسجد باشد.

رهبران مسلمان سوئیس اظهار داشتند که هدف آنها از ساخت این مرکز اسلامی نشان دادن غنای فرهنگ اسلام و معرفی اسلام به اروپائیان شک گرا بوده است.

این مرکز قرار بود به عنوان بخشی از یک طرح بزرگتر به نام " شهر ونکدورف" با هدف بازسازی حومه شمالی شهر برن باشد، اما شورای شهر برن اظهار داشت: زمینی که برای طرح " شهر ونکدورف" در نظر گرفته شده بود قرار است برای ساخت یک بیمارستان منطقه ای جدید یا کاربردهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد، چرا که مرکز اسلامی به طورکلی برای این مکان مناسب نبوده است.

340 هزار مسلمان در میان جمعیت 4/7 میلیونی سوئیس زندگی می کنند که 43 درصد از این اقلیت مسلمان ترک تبار هستند. اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ این کشور اروپایی است.

رهبران مسلمان اظهار نگرانی کردند که مقامات سوئیس تحت تأثیر ستادهای ضد اسلامی قرار گرفته اند که اخیرا فعالیتهای خود را دو چندان کرده اند.



بازسازی مسجد جامع مسکو بازسازی

شیخ راویل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه طی یک سخنرانی در مسکو درباره " پلهای ارتباطی جدید برای تعامل فرهنگی" خبر آغاز فعالیت به منظور نوسازی و بازسازی مسجد جامع مسکو را اعلام کرد.

شیخ راویل عین الدین اظهار داشت که بازسازی این مسجد با حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز شده است.

پس از موافقت شهرداری مسکو برای آغاز این طرح، بودجه ساخت این طرح جمع آوری شده و کارهای طراحی آن به پایان رسیده است. مفتی اعظم روسیه از کمکهای خیرانه مسلمانان و همچنین یاری سلیمان کریمف نماینده پارلمانی روسیه برای بازسازی این مسجد تقدیر و تشکر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی مسلمانان نیز برای تکمیل این طرح مسلمانان روسی را یاری کنند تا مسجد جامع مسکو بازسازی شود. این مسجد پس از اتمام کارهای ساختمانی خود می تواند بیش از 4 هزار نمازگزار را در خود جای دهد. مسجد جامع مسکو دارای 2 گلدسته 75 متری است.



تعطیلی 3 مدرسه اسلامی در هلند

معاون وزیر آموزش دانمارک از تعطیلی سه مدرسه اسلامی در آمستردام پایتخت هلند خبر داد و علت آن را فقدان هئیتهای اجرایی برای اداره این سه مدرسه اسلامی عنوان کرد .

شرون داکسیما معاون وزیر آموزش هلند طی یک سخنرانی در پارلمان این کشور اظهار داشت که سه مدرسه فاروق عمر، تقوا و ابراهیم خلیل از ماه آگوست آینده از سوی دولت مورد حمایت مالی قرار نخواهند گرفت چرا که از زمان منحل شدن شوراهای اجرایی این مدارس به علت مناقشات مالی این مدارس دارای فقدان هیئتهای اجرایی برای اداره هستند.

علت منحل شدن شوراهای اجرایی این سه مدرسه اسلامی به فقدان سرمایه لازم و استانداردهای آکادمیک نسبت داده شده است. پس از منحل شدن شوراهای اجرایی، این مدارس تحت نظارت موقف فعالان مسلمان قرار گرفتند. این نخستین باری است که مدارس اسلامی هلند به دنبال تصمیم پارلمان تعطیل شدند. کمیته بررسی آموزشی امسال 21 هشدار برای مدارس اسلامی کشور با استناد به استاندادهای آکادمیک ضعیف، سوء مدیریت و عدم توانایی نسل جوان مسلمان هلند برای فعالیت در جامعه صادر کرده بود.

تصمیم دولت به دنبال درخواست چندین نفر از ساکنان هلندی که در اطراف این مدارس زندگی می کنند اتخاد شده است. رهبر حزب پی وی وی هلند نیز یکی از افرادی بود که خواستار تعطیلی این مدارس شده بود. وی پیش از این خواستار تعطیلی تمام مدارس اسلامی در کشور شد و مدعی شد که باید کودکان را در برابر گسترش دکترین اسلامی حفظ کنیم.

شکی نیست که تصمیم دولت هلند برای تعطیلی این مدارس تحت تأثیر ستادهای راست گرا و متعصب کشور اتخاذ شده است و با دستاویز قرار دادن فقدان و یا کمبود استانداردهای آکادمیک، فعالیت این مدارس اسلامی را متوقف کرده اند. طی سالهای اخیر بسیاری از دولتهای اروپایی از جمله کشور هلند تصمیم گرفتند ائمه جماعت بومی تربیت کنند که این امر در بسیاری از موارد بدون مشورت با رهبران اسلامی کشور به مرحله اجرا در آمد. رهبران و فعالان اسلامی که در اقلیت زندگی می‌کنند بکرات این تصمیم دولت را مورد انتقاد قرار داده و اظهار می‌دارند معیار مورد تأکید اسلام در این آموزش رعایت نمی شود و این ائمه جماعات پس از فارغ التحصیلی از اطلاعات کاملی برخوردار نیستند. تعطیلی این مدارس اسلامی نیز در مقیاس کوچکتر نوعی دخالت دولت برای آموزش دین به کودکان مسلمان است.