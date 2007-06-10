بازیکنان پاس باید به مفاد قانونی قراردادشان عمل کنند / اکبرپور 6 جلسه محروم است

عبدالرحمان شاه حسینی با بیان این مطلب درخصوص مشکلاتی که باشگاه شهدای الوند همدان را در راه حفظ بازیکنان تیم فوتبال پاس تهدید می کند به خبرنگار مهر گفت : ما در این رابطه با استناد به مفاد قرارداد اظهارنظر می کنیم و تا زمانی که اشراف کامل به قرارداد بازیکنان نداشته باشیم نمی توانستیم رسما موردی را ذکر کنیم.

وی با اشاره به اینکه تا به امروز اختلافی بین مسئولان باشگاه شهدای الوند همدان با بازیکنان تیم فوتبال پاس تهران مشاهده نشده، اذعان داشت : در این بین مفاد قانونی حاکم بر قرارداد راهگشاست. تاکنون اختلاف نظری بین مسئولان باشگاه شهدای الوند و بازیکنان تیم فوتبال پاس به وجود نیامده است، در صورتی که مشکلی در این زمینه مشاهده شود با استناد به مفاد قرارداد نفرات تیم پاس بدان رسیدگی خواهد شد.

رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص میزان محرومیت سیاوش اکبرپور گفت : این بازیکن براساس اعلام قبلی فدراسیون فوتبال 6 جلسه از همراهی تیمش در مسابقات لیگ برتر محروم خواهد بود.

وی ادامه داد : اکبرپور برای تعدیل رای صادره و تغییر آن به جریمه نقدی نیز درخواست رسمی از شورای استیناف فدراسیون فوتبال نداشته و صحبت هایی که در این زمینه مطرح می شود بیشتر بر اساس گمانه زنی هاست.