امکان تغییر تاریخ انتخابات مجلس هشتم وجود ندارد / دغدغه های احزاب وگروههای سیاسی برای ما محترم است/ سلامت انتخابات تضمین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پارلمانی وزیر کشور در حاشیه جلسه علنی امروز در مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: دو تاریخ 24 اسفند 86 و 23 فروردین 87 از ابتدا برای ما قابل بحث بود که در نهایت به دلیل دغدغه های شورای نگهبان مبنی بر عدم تشکیل به موقع مجلس هشتم در تاریخ 7 خرداد، تاریخ 24 اسفند ماه مورد توافق قرار گرفت.

وی افزود: برگزاری انتخابات در تاریخ 24 اسفند برای اولین بار نیست که در کشور برگزار می شود و انتخابات اولین دوره مجلس هم در این تاریخ برگزار شد.

موسی پور با بیان اینکه احزاب و گروه های سیاسی هم حق اظهار نظر در این خصوص را دارند ، تصریح کرد: دغدغه های آنان برای ما نیز محترم است و چنانچه به محدودیت های ما نیز توجه کنند تا حدود زیادی دغدغه هایشان برطرف خواهد شد.

معاون پارلمانی وزیر کشور متذکر شد : برای اولین بار مراحل ثبت نام، اخذ رای و شمارش آراء به صورت مکانیزه برگزار می‌شود و سلامت انتخابات تضمین شده است لذا نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

وی با تاکید براینکه سلامت انتخابات برای وزارت کشورنیزاهمیت دارد گفت : قانون ما را ملزم کرده ودستمان را برای برگزاری انتخابات به صورت مکانیزه بازگذاشته است و دراین راستا توافقاتی را با شورای نگهبان داشته ایم و درحال فراهم کردن مقدمات کار هستیم.

موسی پوردرخصوص بررسی لایحه بودجه درآن زمان نیزخاطر نشان کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی که بین دولت و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، قرارشده لایحه بودجه تا اواخر بهمن به پایان برسد تا نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود باز گردند.

وی در پاسخ به این سئوال که دغدغه هایی در خصوص برگزاری انتخابات توسط یک گروه و قرار داشتن دستگاه های اجرایی و نظارت انتخابات در دست جناح راست وجود دارد، نظرتان در این خصوص چیست؟ گفت: انتخابات را مردم برگزار می کنند و ما فقط هماهنگ کننده هستیم و هیات های اجرایی مردم هستند.

معاون پارلمانی وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که کاندیداها از زمان عزاداری برای تبلیغات خود سوء استفاده می کنند، در این راستا چه تدابیری اندیشیده شده است، تصریح کرد: دستگاه های نظارتی و بازرسی برای همین است تا سوء استفاده نشود و کسی از مرز قانونی تخلف نکند و ما نیز مراقب خواهیم بود.