مجموعه اختصاصی محققان در کتابخانه مجلس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه و سالن اختصاصی در طبقه بالای قرائت خانه عمومی این کتابخانه قرار دارد و قرار است از این پس پذیرای محققان برجسته و اساتیدی که برای انجام پروژه های بلند مدت به این کتابخانه مراجعه می کنند باشد.

در این سالن ویژه فضاسازی هایی برای در اختیار قرار دادن قسمت های اختصاصی به محققان صورت گرفته است که تعدادی از محققین با درخواست به ریاست کتابخانه می توانند از این بخش های ویژه استفاده کنند.

از جمله امکاناتی که در این سالن تعبیه شده میز تحریر، یارانه با امکان اتصال به اینترنت پر سرعت ، قفسه کتاب ، منابع مرجع با قابلیت استفاده اختصاصی برای مراجعه کنندگان به این بخش است.

احسان الله شکر اللهی - مدیر روابط عمومی و ارتباطات بین المللی کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به مهر ، گفت : این آخرین پروژه ای است که در آخرین روز از مسئولیت سید محمد ابهری به عنوان ریاست این کتابخانه افتتاح خواهد شد.