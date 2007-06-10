بر مسوولیت خود کاملا مسلط هستم / فعلا جز بهبود مدیریت پایتخت دغدغه ای ندارم / بدنبال رقابت مثبت برای خدمت به مردم هستم / میانه ای با کار عجولانه و غیر کارشناسی ندارم / حضور شهردار در هیات دولت به نفع مردم تهران است / رئیس جمهور نیازهای تهران را می داند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در ابتدای برنامه دکتر محمد باقر قالیباف با معرفی خود با دوران دفاع مقدس اشاره و گفت : در جبهه همرزم عزیزانی همچون باکری ، خرازی و کاظمی بودم و پس از جنگ نیز سهم کوچکی در بازسازی و بسیج داشتم . رشته تحصیلی من در دانشگاه جغرافیای سیاسی بود و پس از آن نیز مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و دکترا را گذراندم .

وی افزود : شاید مهم ترین علاقه من از همان ابتدای امر ، اهتمام به کار و تلاش بوده است و همواره اصولی چون تلاش ، اقتدار و صداقت در انجام کارها را مدنظ داشته ام. فکر می کنم اکنون در شهر تهران این فرصت فراهم شده که با اقتدار و صداقت به شهروندان تهرانی خدمت کنیم .

شهردار تهران درپاسخ به اولین سوال مجری برنامه نگاه یک پیرامون اینکه قرار بود این مصاحبه قبل از پایان سال 85 اتفاق بیفتد اما به دلیل مشغله زیاد شهردار تهران این مصاحبه کنسل شد ، گفت : خیر . اساسا بنده هیچ قولی از ابتدا برای حضور در این برنامه نداده بودم که بعد به دلیل مشغله کاری آن را کنسل کرده باشم . به تازگی این قول را دادم و حضور بنده در اینجا به این معناست که بر سر قولم بوده ام .

قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر می توان گفت که شما شهردار تهران هستید ؟ اظهار داشت : با انتخاب شورای شهر شهردار تهران هستم. و اینکه هنوز حکم بنده امضا نشده است نباید زیاد به حاشیه ها پرداخت. به هر حال این تصمیمی بوده که درشورای شهر گرفته شده ویکسری مراحل اداری دارد که در حال انجام است .

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که اگر قرار به خدمت رسانی بود چرا از شغل نظامی خود کناره گیری کردید ، گفت : نظامی گری شغل شریف ، قابل تقدیر و ارزشمندی است . بنده نیز در دوران جنگ نظامی گری را نه به عنوان شغل ، بلکه برای دفاع از وطنم به عنوان یک نیروی مردمی شروع کردم و به خدمت ادامه دادم. پس از آن در جامعه سهم هر چند کوچکی در توفیق خدمت رسانی به مردم کشورم را داشتم و هیچگاه هم به دنبال درجه نبوده و نیستم .

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که اگر سنگر خدمت رسای برای شما فرقی نمی کرد، پس چرا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید ، گفت : وقتی می پذیریم در مجموعه ای کار کنیم که منطبق با نظام اسلامی و اساس کار بر مبنای مردم سالاری دینی و حضور و مشارکت فعال در اداره کشور است، جای این خدمت خیلی مهم نیست و طبیعتا رقابت و تلاش برای خدمت بیشتر به مردم پس این مسئله مثبت و کاملا طبیعی است .

از شهردار تهران در خصوص اینکه سرانجام شما با چند رای به عنوان شهردار تهران انتخاب شدید ، پرسیده شد و قالیباف گفت : با 12 رای اعتماد مثبت و 3 رای سفید ( ممتنع ) اعضای شورای شهر به عنوان شهردار تهران انتخاب شدم .

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که "با توجه به اینکه در دور جدید شورای شهر از گروههای مختلف اصولگرا و اصلاح طلب به شما رای داده اند، آیا ایجاد توافق و جمع کردن این آرای مختلف به صورت واحد برای شما در انجام کارهای آینده دشوار نخواهد بود ؟ چرا که گفته می شود عده ای با پیش شرط های خاصی از جمله گرفتن امتیاز در آینده به شما رای مثبت داده اند" تصریح کرد : منطقی نمی دانم که کسی رایی بدهد تا بر اساس آن امتیازی بگیرد. به خصوص که نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبانی که در شورای شهر به بنده رای دادند نیز هیچ کدام مطلقا چنین پیش شرط هایی نداشتند .

وی با اعلام اینکه "هیچ میانه ای با کار عجولانه و غیر کارشناسی ندارم" ادامه داد : خود بنده نیز چنین روحیه ای ندارم . تا کنون در زندگی ام علیرغم اینکه خرد جمعی و کارشناسی را قبول دارم ، اما حتی یک بار هم لابی برای پست و سمتی نکرده ام .

قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا شما 4 سال آینده را شهردار تهران خواهید ماند ، گفت : بله . من خود را آماده کرده ام که تا شورای شهر است من هم باشم ، مگر اینکه شورا بگوید که بنده را نمی خواهد .

از شهردار تهران در این خصوص که آیا در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور شرکت خواهد کرد ، پرسش شد و وی اظهار داشت : این مهم نیست که در کجا و چه سنگری خدمت کنیم بلکه مهم این است که موثر باشیم . در حال حاضر نیز که شهردار تهران هستم تمام فکر و دغدغه من شهر تهران و رسیدگی به مشکلات شهروندان تهرانی است و فعلا مشغله و دغدغه دیگری غیر از این ندارم .

از شهردار تهران در خصوص مدیریت اتوبوسی در شهرداری و اینکه آیا اتوبوسی از مدیران با خود آورده است ، گفت: طبیعتا وقتی با اتوبوس مدیران را می برند باید جاهای خالی موجود را هم با اتوبوس پر کرد .

وی افزود : وقتی در یک زمان بیش از 70 مدیر با هم پست خود را خالی کرده ورفتند ، پس باید هر چه سریعتر جایگزینی برای آنها منصوب می شدند. معتقدم برای افرادیکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت می کنند باید 3 اصل شایسته سالاری ، شایسته گزینی و شایسته پروری ملاک گزینش و انتخاب باشد .

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که آیا فرزندانتان و یا بستگان نزدیک خود در شهرداری تهران استتخدام شده اند ، گفت : گاهی اوقات بد اخلاقی ها و مطالبی در این زمینه می شنوم که به هیچ وجه صحت ندارد . مثلا بنده دو باجناق دارم که هر دو دبیر هستند و در آموزش و پروش مشهد مشغول به کارند و هیچ یک در شهرداری مسئولیتی ندارند . اما برخی مرتب برای ما باجناق درست می کنند! فرزندان بنده نیز در حال تحصیل هستند، اما همسرم عهده دار مسئولیتی در امور بانوان شهرداری تهران است اما کارمند رسمی این مجموعه نیست و هیچ حقوق و مزایایی از شهرداری دریافت نمی کند.

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که نظرتان در خصوص عدم راه یابی شما به جلسات هیات دولت چیست ؟ گفت : دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم که چند سال پیش در سمت شهردار تهران مشغول به فعالیت بودند بارها از عدم راهیابی شهردار تهران به جلسات هیات دولت گلایه داشته و همواره بر این ضرورت تاکید می کردند، اما از این گذشته شهردار عضو رسمی دولت نیست و تنها عرف این بوده که همیشه در جلسات هیات دولت حاضر می شدند. اما در حال حاضر این قضیه مهم نیست .

قالیباف در پاسخ پرسش مجدد مجری تصریح کرد : قطعا راهیابی شهردار تهران به جلسات هیات دولت به نفع شهر و شهروندان تهرانی است .

به گزارش مهر شهردار تهران در ادامه این گفتگوبا تاکید برآنکه سهمیه بندی بنزین مشکل ترافیک را حل نمی کند گفت: سهمیه بندی بنزین تاثیری در کاهش ترافیک نخواهد داشت و در مقابل مشکلات و زحمت مردم را زیاد می کند. البته اگر از منظر عدالت اجتماعی به مساله سهمیه بندی نگاه کنیم این کار منطقی و درست است زیرا در کشوری که حدود 70 میلیون نفر جمعیت دارد حدود 7 میلیون خودرو وجود دارد و تعداد زیادی از خانواده ها از بنزین استفاده نمی کنند در حالیکه بنزین سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است.

شهردار تهران تصریح کرد: باز شدن گره ترافیک شهر تهران تنها با گسترش حمل و نقل عمومی و گسترش شبکه حمل و نقل امکان پذیر است.

وی شبکه حمل و نقل عمومی را شبکه ای دانست که شهروندان بتوانند در کمترین زمان در هرنقطه از تهران به آن دسترسی داشته باشند و پس از ورود به شبکه حمل و نقل عمومی مطمئن باشند در کمترین زمان به مقصد خود خواهند رسید.

دکتر قالیباف در پاسخ به این سوال که چرا هنوز در شهر تهران چاله وجود دارد ، در حالیکه شما قول داده بودید هرجا چاله باشد آن را از بین ببرید گفت: فراموش نکنید که تا آسفالت هست چاله نیز وجود خواهد داشت. اما در صورتیکه شهروندان با سامانه 137 تماس بگیرند و در خواست ترمیم آسفالت محله یا مکانی را داشته باشند ظرف مدت 24 ساعت خواسته آنها محقق خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که کمیته تحقیق و تفحص تاسیس تعاونی اعتباری شهر، خرید سهام بانک سرمایه و هزینه های بدون سند را از موارد تخلف شهرداری تهران دانسته است اظهار داشت: من این موارد را به هیچ وجه جزو تخلفات شهرداری تهران نمی پذیرم و مطلقا تخلفی صورت نگرفته است.

شهردار تهران افزود: شهرداری تهران برای اداره صحیح و توسعه و حل معضلات شهر سالانه به 7 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که در حال حاضر بودجه شهرداری تنها 2 هزار 700 میلیون تومان است.

وی هزینه های جاری شهرداری تهران را سالانه حدود 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای نگهداری شهر تهران به گونه مطلوب حدود 2 هزار میلیارد تومان و برای توسعه و حل معضلات شهر سالانه نیاز به 5 هزار میلیارد تومان است.

دکتر محمد باقر قالیباف میزان اخذ عوارض را سالانه حدود 60 میلیارد تومان دانست و گفت: سهم عوارض در مجموع بودجه شهرداری بسیار کم است و بر اساس سیاست های موجود شهرداری تهران به دنبال سرمایه گذاری های درست و بلند مدت است.

شهردار تهران همچنین در مورد شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری تهران گفت: متاسفانه تا سال قبل بر عملکرد و حساب شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری تهران نظارت درستی نمی شده و در واقع شهرداری حدود 78 حیاط خلوت داشت که در حال حاضر بر عملکرد و حساب تک تک آنها رسیدگی می شود.

وی افزود: این سازمان ها و شرکت ها بر اساس اهدافی شکل گرفته اند که به نوع خود مهم هستند اما در طی سال های گذشته با آنها رفتار اقتصادی نشده و مورد بازخواست قرار نگرفته اند که چه کارهایی و با چه هزینه ای برای شهر انجام داده اند. اما خوشبختانه از سال گذشته به وضعیت همه آنها رسیدگی شده است .

قالیباف تاکید کرد: با همه افراد و سیستم های متخلف در شهرداری تهران بلافاصله برخورد می شود تا جایی که تا کنون شهرداران 3 منطقه عزل شده اند.

وی در پایان تاکید کرد: من به عنوان شهردار تهران به مردم این اطمینان را می دهم که بر کار مسلط هستم و کارها را با دقت و خرد جمعی پیش خواهم برد.