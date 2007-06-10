نمایشگاه "هنرهای اسلامی" در استرالیا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در این نمایشگاه هنری 350 اثر اسلامی منحصر به ‌فرد از میان 20 هزار اثر گردآوری شده از سوی دیوید خلیلی،‌ مجموعه‌ دار انگلیسی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

یکی از مسئولان برپایی این نمایشگاه با بیان اینکه "نمایشگاه هنرهای اسلامی" آثاری از بزرگترین مجموعه شخصی هنرهای اسلامی را برای اولین بار در استرالیا به نمایش خواهد گذاشت، گفت: از آثار نمایشگاه به شدت مراقبت می شود .

نسخه‌های خطی قرآن و سجاده ‌های قدیمی از جمله آثاری هستند که در این نمایشگاه عرضه می شوند .

نمایشگاه "هنرهای اسلامی" اول تیر ماه در سیدنی، مرکز ایالت نیو ساوت ولز افتتاح می شود .



