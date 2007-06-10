به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 29 و اصلاح مواد 39 و 213 ایین نامه داخلی مجلس درباره وظایف و چگونگی تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را تصویب کردند

طراحان الحاق یک تبصره به ماده 29 و اصلاح مواد 39 و 213 آئین نامه داخلی مجلس معتقدند برای لایحه بودجه و تصویب آن به عنوان مهمترین وظیفه نهاد قانونگذاری دارای نواقص قابل توجهی است.

82 نماینده طراح این طرح ، به این روند تخصصی نبودن کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای رسیدگی به همه موضوعات دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس و توجه نداشتن به نتایج گزارشات دیوان محاسبات کشور از مهمترین ضعف هایی است که باید در جهت رفع آن تلاش جدی کرد.

آنان می افزایند: کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات جهت رسیدگی به همه وظایف تدوین و بررسی و نظارت بر برنامه و بودجه ومحاسبات کشور زمان کافی در اختیار ندارد و به همین علت غالبا به برخی استانها با روابط خاص اعتبار و بودجه تخصیص داده می شود که منجر به تفاوت سطح توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی در کشور شده و بعضا اختلاف سیاسی نیز به وجود می آمد.

حجت الاسلام سید محمود مدنی نماینده گناباد از طراحان طرح تغییر نام و وظایف و ساختار کمیسیون های برنامه و بودجه و تلفیق به دفاع از طرح پرداخت و پس از اظهار نظر رضا طلایی نیک و حسن زمانی به عنوان مخالف و عوض حیدرپور و موسی الرضا ثروتی به عنوان موافق، رای گیری و یک فوریت آن تصویب شد.

طراحان این طرح را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرده بودند که نمایندگان به دو فوریت آن رای ندادند و یک فوریت آن را کسب 117 رای از مجموع 146 رای ماخوذه از 227 نماینده حاضر در جلسه و 22 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب نمایندگان ملت رسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح نام کمیسیون های برنامه و بودجه و تلفیق تغییر کرده و اعضای آن شامل 48 نماینده خواهد شد.

این کمیسیون بر اساس طرح مذکور، 15 روز پس از تشکیل کمیسیون های تخصصی نهاد قانون گذاری در هر دوره با معرفی چهار نماینده از هر کدام از کمیسیون های 12 گانه، به عنوان کمیسیون دائمی رسیدگی به امور محاسبات و تلفیق برنامه و بودجه تشکیل می شود.

اعضای این کمیسیون نیز برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و همزمان نیز، عضویت کمیسیونی که از طرف آن معرفی شده اند را دارا خواهند بود.

بر اساس یکی دیگر از مواد اصلاحی طرح و در صورت تصویب نهایی به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و اعمال نتایج بررسی دائمی بودجه و پیشنهادات کمیسیون های تخصصی مجلس پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون محاسبات و تلفیق برنامه و بودجه بررسی لایحه را بر عهده می گیرند.

گفتنی است، طرح ها و لوایح یک فوریتی پس از تصویب فوریت، بدون نوبت در کمیسیون های تخصصی بررسی خواهند شد.