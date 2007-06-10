به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی امروز ، طرح دو فوریتی تمدید زمان هزینه اعتبارات پروژه های نیمه تمام ورزشی در سطح کشور مطرح شد، ولی دو فوریت آن رای نیاورد و بلافاصله یک فوریت آن به رای گذاشته شد که باز هم با مخالفت نمایندگان ملت مواجه شد.

در صورتی که طرح مذکور به تصویب می رسید، زمان هزینه اعتبارات پروژه های ورزشی نیمه تمام جهت تکمیل آنها تمدید می‌‌شد تا با هزینه کردن 1090 میلیارد ریال تخصیص داده شده به این امر از بروز خسارت سنگین به پروژه های مورد نظر جلوگیری شود.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس هفتم در مخالفت با دو فوریت این طرح، تصریح کرد: اگر زمان هزینه اعتبارات پروژه‌های ورزشی نیمه تمام کشور تمدید شود، سال مالی برای بخشی از امور اجتماعی 5،6 افزایش می یابد که با قواعد بودجه ریزی دنیا و منطق و خرد اقتصادی و مصالح ملی مغایر است.

وی همچنین تصویب طرح مذکور را تورم زا خواند و متذکر شد، ارایه این طرح نشان می دهد: آنچه در خانه ملت تصمیم می گیریم در طرفیت دولت نیست که انجام دهد.

بر اساس رای گیری به عمل آمده برای فوریت طرح تمدید زمان هزینه اعتبارات پروژه های ورزشی نیمه تمام در سراسر کشور تا پایان مهر ماه 1386، دو و یک فوریت آن رای نیاورد و به طور عادی در دستور کار نمایندگان ملت قرار گرفت.