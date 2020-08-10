به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرنگاران رسانه‌های سعودی مانند العربیه و الحدث که این روزها در میان معترضان لبنانی برای تهیه گزارش‌های جهت دار تلاش می‌کنند یکی پس از دیگری نقره داغ می‌شوند.

به تازگی یک فایل ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شده که در آن یک معترض لبنانی اقدام به بیرون کردن خبرنگار شبکه العربیه از میدان الشهداء در بیروت می‌کند.

این معترض لبنانی خطاب به خبرنگار العربیه می‌گوید: ما هر گونه اهانت به امنیت ملی خود را رد می‌کنیم. شبکه شما همواره فتنه انگیزی می‌کند.

وی ادامه داد: شما مسائل را به سمت هدف قرار دادن امنیت ملی ما منحرف می‌کنید. شبکه شما توطئه چین است و اجازه نمی‌دهیم در میادین ما حضور داشته باشید.

پنج روز پیش نیز یک شهروند لبنانی در پاسخ به سؤال شبکه سعودی الحدث درباره انفجار مهیب بیروت گفت: ما فلسطینی و لبنانی و شیعه و سنی، با هم یکی هستیم. مرگ بر آل‌سعود‎.

خبرنگار شبکه سعودی که کاملاً از پاسخ و مخصوصاً شعار مرگ بر آل‌سعود این شهروند لبنانی شوکه شده بود، با دستپاچگی میکروفون را از او دور کرد، اما شعار مرگ بر آل‌سعود وی و دیگر شهروندان اطراف وی به‌وضوح نمایان است.