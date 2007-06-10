دو جرم آسمانی اسرارآمیز شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 15 ستاره شناس از کشورهای آمریکا، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا که نتایج بررسی های خود را در کنگره انجمن نجوم آمریکا مطرح کردند، موفق شدند این دو جرم آسمانی را شناسایی کنند.

این دانشمندان اظهار داشتند که تا کنون هیچ جرم آسمانی با ویژگی های این دو سیاره کشف نشده یود. یکی از این اجرام که یک نیمه ستاره نیمه سیاره است ، حداقل 12 برابر بزرگتر از سیاره مشتری است.

به گزارش پایگاه خبری " آسترو نیوز" ، این جرم آسمانی غول پیکر اسرارآمیز که با علامت Xo-3b نشان داده می شود ، هر 2/3 روز یکباردرمدارستاره ای در صورت فلکی " زرافه" می گردد.

قطر سیاره دوم که XO-2b نام دارد شبیه به قطر سیاره مشتری و جرم آن 6/0 برابر بیشتر از جرم بزرگترین سیاره منظومه شمسی است.

XO-2b هر 6/2 روز یکبار به دور ستاره خود در صورت فلکی شمالی می چرخد.