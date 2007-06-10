  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۱

دو جرم آسمانی اسرارآمیز شناسایی شد

دو جرم آسمانی اسرارآمیز شناسایی شد

گروهی از ستاره شناسان بین المللی برای اولین بار موفق شدند دو سیاره اسرارآمیزخارج از منظومه شمسی را شناسایی کنند که یکی از آنها در حقیقت یک جرم آسمانی نیمه سیاره نیمه ستاره است.

به گزارش خبرگزاری مهر، 15 ستاره شناس از کشورهای آمریکا، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا که نتایج بررسی های خود را در کنگره انجمن نجوم آمریکا مطرح کردند، موفق شدند این دو جرم آسمانی را شناسایی کنند.

این دانشمندان اظهار داشتند که تا کنون هیچ جرم آسمانی با ویژگی های این دو سیاره کشف نشده یود. یکی از این اجرام که یک نیمه ستاره نیمه سیاره است ، حداقل 12 برابر بزرگتر از سیاره مشتری است. 

به گزارش پایگاه خبری " آسترو نیوز" ، این جرم آسمانی غول پیکر اسرارآمیز که با علامت Xo-3b نشان داده می شود ، هر 2/3 روز یکباردرمدارستاره ای در صورت فلکی " زرافه" می گردد.

قطر سیاره دوم که XO-2b  نام دارد شبیه به قطر سیاره مشتری و جرم آن 6/0 برابر بیشتر از جرم بزرگترین سیاره منظومه شمسی است.

XO-2b  هر 6/2 روز یکبار به دور ستاره خود در صورت فلکی شمالی می چرخد.

کد مطلب 499486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها