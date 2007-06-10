سئوال سه نماینده مجلس از سه وزیر اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی نماینده قائنات و عضو هیات رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی امروز اعلام کرد: بیژن شهباز خانی نماینده ملایرسوالی را از وزیر علوم در خصوص علت عدم تخصیص اعتبارات عمرانی دانشگاه ملایر و پیش بینی وزارت خانه جهات اعتبارات عمرانی و جاری دانشگاه در سال 86 مطرح کردند.

شهبازخانی همچنین از زاهدی سوال کرده است که با توجه به وظایف واختیارات شورای عالی علوم و اهداف برنامه 5 ساله اعتبارات پیشنهادی آن شورا در حوزه های تحقیقات، فناوری و آموزش در سال 86 چه میزان است.

قربانی همچنین اعلام کرد: داریوش قنبری نماینده ایلام از وزیر نیرو در خصوص بی توجهی نسبت به اجرای پروژه تسویه آب و فاضلاب در شهرستانها شیروان و ایوان سوال کرده است.

بنا بر اعلام این عضو هیات رئیسه، همچنین ایرج ندیمی نماینده لاهیجان سوالی از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت طرح واگذاری دبیرستان البرز و تربیت معلم شهید شرافت به دانشگاه امیرکبیر پرسیده است.

گفتنی است، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ساعت 25/11 دقیقه پایان یافت تا موضوع سوخت و تاخیر دولت در اجرای قانون سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت هوشمند با حضور وزیر کشور در یک نشست غیر علنی غیر رسمی مورد بررسی قرار گیرد.