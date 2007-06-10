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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

سئوال سه نماینده مجلس از سه وزیر اعلام وصول شد

در پایان جلسه علنی امروز، سئوال سه تن از نمایندگان مجلس از سه تن از وزاری دولت، از سوی هیات رئیسه نهاد قانونگذاری اعمال وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی نماینده قائنات و عضو هیات رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی امروز اعلام کرد: بیژن شهباز خانی نماینده ملایرسوالی را از وزیر علوم در خصوص علت عدم تخصیص اعتبارات عمرانی دانشگاه ملایر و پیش بینی وزارت خانه جهات اعتبارات عمرانی و جاری دانشگاه در سال 86 مطرح کردند.

شهبازخانی همچنین از زاهدی سوال کرده است که با توجه به وظایف واختیارات شورای عالی علوم و اهداف برنامه 5 ساله اعتبارات پیشنهادی آن شورا در حوزه های تحقیقات، فناوری و آموزش در سال 86 چه میزان است.

قربانی همچنین اعلام کرد: داریوش قنبری نماینده ایلام از وزیر نیرو در خصوص بی توجهی نسبت به اجرای پروژه تسویه آب و فاضلاب در شهرستانها شیروان و ایوان سوال کرده است.

بنا بر اعلام این عضو هیات رئیسه، همچنین ایرج ندیمی نماینده لاهیجان سوالی از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت طرح واگذاری دبیرستان البرز و تربیت معلم شهید شرافت به دانشگاه امیرکبیر پرسیده است.

گفتنی است، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ساعت 25/11 دقیقه پایان یافت تا موضوع سوخت و تاخیر دولت در اجرای قانون سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت هوشمند با حضور وزیر کشور در یک نشست غیر علنی  غیر رسمی مورد بررسی قرار گیرد.

 

کد مطلب 499488

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