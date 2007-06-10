به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: آقای هاشمی رفسنجانی یکی از بنیانگذاران اصولگرایی در کشور است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی فراتر از جناح بندی هاست و فراجناحی عمل کردن را مبنای کار خود قرار داده است، گفت: اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم باید رهبری و محوریت داشته باشند و آقای علی اکبر ناطق نوری هم یکی از افرادی است که می تواند محوریت حرکت و وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم را بر عهده بگیرد.

وی افزود: فعال نشدن پیشکسوتان در انتخابات ناشی از کم توجهی گروه های اصولگرا به آنهاست واگر اصولگرایان مصرانه از این افراد بخواهد ، حتما آنها نقش محوری خود را برای حل مسئله ایفا خواهند کرد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه گروه های جوان تازه فعال شده در عرصه سیاست در جبهه اصولگرایان باید به وزن تاثیر گذاری خود توجه داشته باشند ، تصریح کرد: این گروه ها باید توجه کنند وزن تاثیر گذاری آنها بالا نیست و نمی توانند با نواختن آهنگ جداگانه موفقیتی را به دست آورند.

وی ادامه داد: آنها باید ساز وکار فهرست واحد و وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم را دنبال کنند ، چرا که در غیر اینصورت هم خودشان ناکام خواهند ماند واصولگرایان را نیز با مشکل مواجه می کند.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد : تشکیل گروه های پنچ نفره یا 15 نفره در بین اصولگرایان برای ایجاد وحدت مناسب و مثبت است و اگر این گروه ها فراگیر نباشد و گروه هایی از اصولگرایان خارج از این مجموعه قرار گیرد و رهبری مقبول عام در میان اصولگرایان که حرف نهایی را بزند ، وجود نداشته باشد، نمی تواند سازوکاری برای وحدت اصولگرایان باشد.