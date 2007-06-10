فرماندار تفرش معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، " اسماعیل رمضانی " به عنوان فرماندار جدید شهرستان تفرش معرفی و از خدمات محمد حسن آصفری فرماندار پیشین که اکنون فرماندار اراک است تقدیر شد.

استاندار استان مرکزی در این مراسم با اشاره به اهیمت کارفرمانداران در تحقق اهداف دولت در شهرستان ها گفت : خودسازی اولین ماموریت مسئولان در خدمت‌ رسانی صادقانه به مردم و همدلی مسئولان مکمل آن است.

عبدالله سهرابی تصریح کرد : در راستای خدمت رسانی دولت، امسال ‪۳۰‬ درصد از بودجه استان در مناطق روستایی هزینه می‌شود.