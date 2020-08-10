ابلاغ برنامه نظارتی پروژه مهر جهت بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه شروع سال تحصیلی جدید و با توجه به تقارن دهه دوم فعالیت مدارس با چهلمین سالگرد دفاع مقدس، شیوع بیماری کووید ۱۹ و تأثیر آن بر همه فعالیت‌ها، مخصوصاً نظام آموزشی، از سوی معاونت متوسطه دستورالعمل نظارت بر روند اجرایی شدن برنامه‌های پروژه مهر ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به ادارات کل سراسر کشور ارسال شد.

در بخش‌هایی از این برنامه نظارتی بر ضرورت اجرا، اهمیت و اهداف پروژه بازگشایی مهر، اهم محورهای فعالیت‌های مورد انتظار از استان‌ها مناطق و مدارس، ساختار اجرایی و نتایج مورد انتظار، ساختار و روش‌های نظارت بر عملکرد استان‌ها مناطق و مدارس در پروژه بازگشایی تأکید شده است.

بر اساس این دستورالعمل، معاون آموزش متوسطه به‌عنوان رئیس ستاد پروژه مهر و معاونین وزیر و روسای سازمان‌ها، رئیس مرکز حراست و مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات عضو اصلی ستاد نظارتی می‌باشند و سایر مدیران برحسب ضرورت دعوت خواهند شد.