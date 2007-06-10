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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۳

جایزه یک عمر تلاش به استیفن کینگ اهدا شد

استیفن کینگ جایزه موفقیت و یک عمر تلاش در نوشتن را از انجمن کتاب های پرفروش کانادا دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از CP تورنتو، انجمن کتاب های پرفروش کانادا از استیفن کینگ به خاطر نوشتن داستان پرفروش " آن " ، " ایستاده " و " کری " تجلیل کردند.

کینگ در این مراسم به سئوالات افراد حاضر جواب داد و در پاسخ به پرسشی مبنی بر " ترکیب طنز با تلخی و تاریکی " در داستان خود گفت : این امر به سان مرده ای است که به مراسم تشییع خود می رود.

او در سخنرانی خود گفت : من می خواهم فعالانه شما را در داستان درگیر کنم. برایم مهم نیست که شما بخندید ، جیغ بزنید ، گریه کنید یا خودتان را به زمین بکوبید ولی به هرحال انتظار واکنش به داستان هایم را از سوی شما دارم.

کد مطلب 499504

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