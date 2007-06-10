به گزارش خبرنگار مهر در جلسه فوق العاده روسای دانشگاه ها و موضوع لغو امتیاز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، وزیرعلوم نیز مخالفت خود را با اعمال تبعیض میان فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها با سایر داوطلبان اعلام کرد.

وزیر علوم همچنین به معاون خود دستور تغییر در بخشنامه امتیازدهی به اعضای هیئت علمی را داد و مقرر شد هر چه سریعتر بخشنامه جدید به سازمان بازرسی ابلاغ شود.

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال امتیازات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز برای پذیرش فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاهها شده و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری در سال 1382 مبنی بر ابطال این امتیازات، استمرار آن را خلاف قانون دانسته است.

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است، بررسی‌ها حاکی است وزرای وقت «فرهنگ و آموزش عالی» و«بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» طی بخشنامه مشترکی در خرداد 1369 تسهیلاتی را برای "تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی" دانشگاه‌ها پیش‌بینی کردند که افزایش بی‌رویه و تدریجی این امتیازات منجر به یک شیوه تبعیض‌آمیز شده است.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد کرده است، از آنجا که مصوبه دو وزارت‌خانه "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و "علوم، تحقیقات و فناوری" توسط دیوان عدالت اداری در سال 1382 نقض‌شده و فاقد وجاهت قانونی است، لازم است با توجه به در پیش بودن برگزاری کنکور سال 1386و ممانعت از استمرار این اقدام تبعیض‌آمیز و خلاف قانون و جلوگیری از بدبینی سایر داوطلبان، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مربوط توسط دو وزارت‌خانه یادشده در اسرع وقت مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.

خبرگزاری مهر در گفتگو با صاحبنظران دانشگاهی در دولت های هشتم و نهم به بررسی این بخشنامه پرداخت که همانطور که محتمل بود تمامی اعضای هیئت علمی این بخشنامه را حداقل امتیاز برای این قشر دانستند اما سازمان بازرسی در نمابری به گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر تاکید کرد که این بخشنامه کاملا غیرقانونی است و اجرای آن نیز خلاف قانون است.