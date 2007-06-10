به گزارش خبرگزاری مهر، "میهن‌پرست" محصول 2000 آمریکا به کارگردانی رولند امریش است و مل گیبسن در آن نقش اصلی را بازی می‌کند. فیلم داستان یک آمریکایی است که کت قرمزهای ارتش انگلستان دو فرزندش را به قتل می‌رسانند و او ناخواسته وارد جنگ می‌شود و به عنوان فرمانده شبه‌نظامیان آمریکایی به مقابله انگلیسی‌ها می‌رود.



"میهن‌پرست" که با بودجه‌ای 110 میلیون دلاری ساخته شده، در اکران آمریکای شمالی 113 میلیون دلار فروخت. هیث لجر، کریس کوپر و جیسن ایزاکس دیگر بازیگران فیلم هستند که سال 2001 نامزد اسکار سه رشته بهترین فیلمبرداری، موسیقی متن و صدا شد. گیبسن که بعدها با ساخت فیلم جنجالی "مصائب مسیح" به اوج شهرت و ثروت رسید، سال 1996 با فیلم "شجاع‌دل" برنده دو اسکار بهترین کارگردانی و بهترین فیلم شد.



"میهن پرست" به همت معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به صورت دوبله فارسی در سینما کانون تهران واقع در خیابان شهید خالد اسلامبولی، نرسیده به پارک ساعی برای علاقمندان سینمای جنگ روی پرده می‌رود.

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