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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

/ گزارش مهر از وضعیت آسمان در خرداد و تیر /

انقلاب تابستانی در خورشید / ماه آبی در آسمان

انقلاب تابستانی در خورشید / ماه آبی در آسمان

خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین : آسمان شب خرداد و تیر ماه شاهد رصد عطارد، زهره، مشتری، زحل و مریخ است. هچنین در آخرین روز خرداد خورشید وارد انقلاب تابستانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آسمان در ماههای خرداد و تیر می توان شاهد وقایع نجومی زیر بود :

خورشید:
خورشید در 21 ژوئن (31 خرداد ) وارد انقلاب تابستانی می شود ، بطوری که در31 خرداد ، روز با حدود 15 ساعت و 15 دقیقه طولانی ترین زمان خود در سال را طی می کند.

ماه :
ماه جدید از شب 15 ژوئن ( 25 خرداد) آغاز می شود. در تقویم میلادی در ماه ژوئن دو بار ماه کامل مشاهده می شود، انگلیسی ها به این رویداد "ماه آبی" می گویند.

عطارد:
در نیمه اول ژوئن ( 11 تا 25 خرداد) سیاره عطارد در بهترین حالت برای رصد قرار دارد.

زهره:
در آغاز ماه ژوئن به مدت چند شب این سیاره دوره رصد مناسب خود را طی می کند.

مریخ:
رصد سیاره سرخ در ساعات پایانی شب های ماه ژوئن به وضوح انجام می شود.

مشتری:
5 ژوئن ( 15 خرداد) سیاره مشتری در جهت مخالف خورشید قرار گرفت. به این ترتیب در این شب مشاهده این سیاره به خوبی امکان پذیر بود.

زحل :
شرایط رصد این سیاره همانند شرایط سیاره زهره است.

اورانوس :
بهترین فرصت رصد و شناسایی این سیاره در صبح زود، قبل از طلوع آفتاب در سمت خاور است.

نپتون :
در ماه ژوئن قبل از نیمه شب این سیاره طلوع می کند.

پلوتون :
در 19 ژوئن (29 خرداد) این سیاره در خلاف موقعیت خورشید قرار می گیرد.

کد مطلب 499512

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