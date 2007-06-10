انقلاب تابستانی در خورشید / ماه آبی در آسمان

به گزارش خبرنگار مهر، آسمان در ماههای خرداد و تیر می توان شاهد وقایع نجومی زیر بود :

خورشید:

خورشید در 21 ژوئن (31 خرداد ) وارد انقلاب تابستانی می شود ، بطوری که در31 خرداد ، روز با حدود 15 ساعت و 15 دقیقه طولانی ترین زمان خود در سال را طی می کند.



ماه :

ماه جدید از شب 15 ژوئن ( 25 خرداد) آغاز می شود. در تقویم میلادی در ماه ژوئن دو بار ماه کامل مشاهده می شود، انگلیسی ها به این رویداد "ماه آبی" می گویند.



عطارد:

در نیمه اول ژوئن ( 11 تا 25 خرداد) سیاره عطارد در بهترین حالت برای رصد قرار دارد.



زهره:

در آغاز ماه ژوئن به مدت چند شب این سیاره دوره رصد مناسب خود را طی می کند.



مریخ:

رصد سیاره سرخ در ساعات پایانی شب های ماه ژوئن به وضوح انجام می شود.



مشتری:

5 ژوئن ( 15 خرداد) سیاره مشتری در جهت مخالف خورشید قرار گرفت. به این ترتیب در این شب مشاهده این سیاره به خوبی امکان پذیر بود.



زحل :

شرایط رصد این سیاره همانند شرایط سیاره زهره است.



اورانوس :

بهترین فرصت رصد و شناسایی این سیاره در صبح زود، قبل از طلوع آفتاب در سمت خاور است.



نپتون :

در ماه ژوئن قبل از نیمه شب این سیاره طلوع می کند.



پلوتون :

در 19 ژوئن (29 خرداد) این سیاره در خلاف موقعیت خورشید قرار می گیرد.