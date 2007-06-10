اعتبار بوش در زمینه دموکراسی در حال از بین رفتن است / زمان سر دادن شعار دموکراسی به سر آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی به نقل از فعالان سیاسی و کارشناسان نوشت : کارتهای امتیاز جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا 4 سال پس از شروع گسترش دموکراسی به عنوان کلید امنیت طولانی مدت آمریکا در حال از بین رفتن و بوش در حال از دست دادن آنهاست.

کارتهای امتیاز جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا، 4سال پس از شروع گسترش دموکراسی به عنوان کلید امنیت طولانی مدت آمریکا در حال از بین رفتن و بوش در حال از دست دادن آنهاست.



" رابین رایت" نویسده این تحلیل ادعا می کند: عدول از دموکراسی در ونزولا از سوی " هوگو چاوز" رئیس جمهوری این کشور تا روسیه از سوی " ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری آن قابل مشاهده است. خاورمیانه نیز شاهد بزرگترین نوع از پسرفت در دموکراسی است. لبنان آخرین نمونه آن است؛ تمایل شوندگان نیز برای شنیدن آن کم شده است.

تحلیلگران و فعالان سیاسی گفتند: حرکت اولیه بوش برای برقراری دموکراسی بین سالهای 2003 و 2005 تا حدی شکست خورده و علت آن هم نتیجه تلاشهای خود اوست؛ انتخاباتی که واشنگتن خود خواستار شد؛ در مصر، عراق، مناطق فلسطینی، لبنان،عربستان سعودی ، کویت، امارات متحده عربی، الجزایر، قطر، بحرین و یمن.

" رابرت مالی" مدیر گروه بین المللی بحران گفت :"کاخ سفید سال گذشته حتی بیش از اسرائیل و یا فلسطینی ها برای انتخابات جدید در تشکیلات خودگردان فلسطین تنها باهدف قطع کمکها وتماسی که در نهایت به پیروزی حماس منجر شد، تلاش کرد. نتیجه آن نفی دموکراسی نبوده، اما در جهت تضعیف دولت منتخب دموکراتیک بوده است."

انتخابات در عراق در ژانویه سال 2005 را نمی توان معادل تغییرات مهم دموکراتیک تعریف کرد.

" رامی خوری" مدیر دانشگاه آمریکایی انستیتو سیاست مردمی و امور بین المللی بیروت گفت:" به نظر می رسد که سیاست بوش هم اکنون متناقض و مغایر است." خوری بر این باور است که درباره عراق نیز انتخابات این کشور در ژانویه سال 2005 را نمی توان معادل تغییرات مهم دموکراتیک تعریف کرد.

در ادامه این تحلیل به سخنان بوش اشاره شده که گفت: وزارت امور خارجه آمریکا سفرای خود را در هر کشور " غیرآزاد" هدف قرار می دهد تا فعالان دموکراسی و حقوق بشر را جستجو و با آنها ملاقات کنند. بوش ادعا کرد:" مردمی که دراستبداد زندگی می کنند باید بدانند که فراموش نشده اند."

اما فعالان در برابر ابتکار عمل بوش و نمایندگان وی کم کم به سوی احتیاط پیش می روند. خوری در این باره گفت:" در آغاز ، شعار آمریکا در زمینه دموکراسی با هیجان و قوی بود، اما آن زمان به سر آمده و به دست آوردن دوباره آن بسیار دشوار خواهد بود."