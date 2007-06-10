81 پروژه در مازندران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران صبح امروز در نشست خبری با رسانه های گروهی استان در محل سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود : با بهره برداری از این پروژه ها برای 327 نفر شغل ایجاد می شود.

عزیزالله تورنگ تصریج کرد : سهم هر یک از پروژه های مختلف جهاد کشاورزی مازندران شامل 39 پروژه آب و خاک ،20 پروژه امور دام ،14 پروژه شیلاتی ، صنایع و توسعه روستایی پنج پروژه ، باغبانی دو پروژه و ترویج نظام بهره برداری یک پروژه است .

وی خاطر نشان کرد : 39 طرح خدماتی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 614 میلیون ریال از سوی مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این هفته مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

تورنگ افزود : به منظور تحقق اهداف دولت مبنی بر افزایش تولیدات دامی و پروتئینی و رسیدن به خودکفایی و ایجاد اشتغالزایی تعداد 20 پروژه تولیدی با اعتباری بالغ بر 97 میلیارد ریال در هفته جهاد کشاورزی بهره برداری می شود.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین در این هفته از سوی اداره کل شیلات مازندران، 14 طرح تولیدی و اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد و 546 میلیون ریال افتتاح و برای 36 نفر ایجاد شغل می کند و 231 تن بر تولیدات شیلاتی استان افزوده می شود.

وی یادآور شد : در بخش صنایع و توسعه روستایی در هفته جهاد کشاورزی در مازندران امسال تعداد پنج پروژه تولیدی، زیربنایی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 57 میلیارد و 200 مورد ریال مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد و در مجموع باعث اشتغالزایی 88 نفر خواهد شد.

تورنگ در بخش دیگری از سخنانش به پروژه های قابل افتتاح در هفته جهاد کشاورزی از سوی مدیریت باغبانی سازمان اشاره کرد و گفت : دو پروژه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 270 میلیون ریال بهره برداری خواهد شد که برای 23 نفر ایجاد شغل می کند.

وی در پایان بیان داشت : در بخش ترویج و نظام بهره برداری در هفته جهاد کشاورزی ، یک پروژه شرکت تعاونی تولیدی از سوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعتباری بالغ بر 310 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار می گیرد.