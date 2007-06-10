ارائه تسهیلات ویژه و حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی طی دو ماه آینده/ دولت به صنایع دستی و هنرمندان آن بدهکار است

ه گزارش خبرنگار مهر ، اسفند یار رحیم مشایی در مراسم روز جهانی صنایع دستی که صبح امروز در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد ، افزود: رونق صنایع دستی موجود در کشور یک تکلیف الهی ، ملی ، دینی و عرفی است که باید مورد توجه دولت ، مسئولین و مردم قرار گیرد.

وی تاکید کرد: توسعه و رونق این صنت باعث پیوند میان ایران و جهانیان می شود و همچنین با عرضه صنایع دستی نیز می توانیم فرهنگ ، آداب و رسوم و اصالت خود را به مردم دنیا معرفی کنیم .

وی اظهار داشت: صنایع دستی تاکنون بسیار مغفول مانده به طوری که تنها با حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان این صنعت می توان کمبودها و کاستی های گذشته را جبران کرد .

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: برای استقرار و پایداری این صنعت باید از فرصت ها و ظرفیت های آن به درستی استفاده شود و این امر نیز در گرو برنامه ریزی جامع در ابعاد و زمینه های مختلف آن است .

وی افزود: همچنین از طریق آموزش و افزایش علم ودانش هنرمندان شاغل در این صنعت نیز می توان تنوع ، ارتقای کیفیت و زیبایی این هنر را در همه حال حفظ کرد .

مشایی گفت: علاوه بر این امرباید از روشهای سنتی همزمان با استفاده از تکنیک های مدرن بهره مند شویم بطوریکه در این میان اساتید و صاحبنظران نقش مهمی دارند.

وی با اشاره به اینکه دولت به این صنعت و همچنین هنرمندان شاغل در آن بدهکاراست ، افزود: بنابراین موظف است در این بخش با حضور جدی و فعال ایفای نقش کند به طوری که حمایت برای تولید و عرضه کنندگان صنایع دستی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد وهمچنین با برنامه ریزی های لازم باید زمینه حضور و فعالیت تولید کنندگان را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کنیم .

وی از ایجاد بازارچه های صنایع دستی درتمامی شهرهای کشور خبر داد و گفت: ایجاد این بازارچه ها که مصوب هیات دولت است ازمهمترین برنامه های معاونت صنایع دستی در سال جاری خواهد بود.

مشایی افزود: بدین منظور از سوی دولت زمین به طور رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و توسعه زیرساخت های مناسب در جهت ایجاد بازارچه های صنایع دستی نیز از وظایف دولت است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: ایجاد بازارچه ها به سرمایه گذاری زیادی دارد بنابراین بدون مشارکت دولت و بخش خصوصی و همچنین مردم امکان پذیر نخواهد بود.

وی گفت: بودجه عمرانی سازمان در بخش های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط 45 میلیارد تومان است این درحالی است که این مقدار برای توسعه زیرساختها کافی نیست بنابراین باید بخش خصوصی وارد عرصه شود.

مشایی گفت: یکی دیگر از مواردی که باعث توسعه صنایع دستی کشور می شود حضور هنرهای سنتی ایران در بازارهای جهانی است که این امر نیز با نگاه جدید از سوی دولت نتیجه بخش خواهد بود.

وی تاکید کرد: علاوه بر ایجاد بازارچه ، ایجاد شهرکهای صنایع دستی در برخی از استانها اقدام دیگری است که به منظور توسعه صنایع دستی کشور به تصویب هیات دولت رسیده است .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد فضای فیزیکی برای عرضه صنایع دستی ، توجه به بازارهای خارجی و حضور در نمایشگاههای صنایع دستی جهانی را برای توسعه این صنعت ضروری دانست.

وی از ارائه تسهیلات ویژه و پشتیبانی از تولید کنندگان صنایع دستی طی دو ماه آینده خبر داد و افزود: این امر با همکاری وزارت بازرگانی و پشتیبانی مالی و اعتباری از سوی دولت انجام خواهد شد .

مشایی همچنین در خصوص واردات صنایع دستی کشورهای دیگر به ایران اظهار داشت : در حال حاضر بوسیله قاچاق ، صنایع دستی کشورهای مختلف با قیمت پائین در بازار داخلی ارائه می شود و این امر باعث رکود بازارصنایع دستی کشورمان شده است .

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت ورود صنایع دستی خارجی امکان پذیر نیست ، گفت: کنترل ، تنظیم و مراقبت جدی بازار واردات صنایع دستی خارجی از جمله اقداماتی است که باید در این زمینه انجام و در دستور کار دولت قرار گیرد .