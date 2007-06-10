به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، پیروز منجزی با اعلام این مطلب اظهار داشت: به استثناء موارد الزام آور قانونی، حجم بسیاری از موضوعات، مربوط به تصویب واگذاری مناقصات با مبالغ بیش از دو میلیارد ریال مطابق با ماده هفت آئین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران (سقف اختیار کمیسیون معاملات) بوده که به عنوان مانعی جدی، کارآمدی این رکن اساسی شرکت‌ها را به چالش کشانده است.

وی گفت: لذا شایسته است که زمان و منابع انسانی را به عنوان گرانبهاترین دارائی‌های شرکت به نحو مطلوب مدیریت و استفاده نمائیم که در این راستا تفکر، اندیشه و از هم مهمتر شجاعت اتحاذ چنین تصمیمی، این فرصت را فراهم می‌کند که در آینده نزدیک بتوان مقوله‌های استراتژیک و با اهمیت و نیز موضوعاتی که ریشه در ارزشهای بنیادین شرکت دارند را در دستور کار هیات مدیره‌ها مشاهده کرد.

عضو هیئت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: جای طرح موضوعاتی نظیر ارزیابی مستمر و دوره‌ای عملکرد کمیسیون و کمیته‌های مختلف از جمله کمیسیون مناقصه، کمیته فنی بازرگانی، کمیته ترک تشریفات، کمیته انتخاب مشاورین و نیز موضوعاتی چون ارزیابی ساختار سازمانی به عنوان یکی از ارکان مهم کنترل‌های داخلی در هیات مدیره شرکتها شدیدا احساس می‌شود.

منجزی خاطرنشان کرد: نهادینه کردن مدیریت ریسک و سیاست‌های بیمه، تدوین استراتژی‌های با اهمیت، ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی، منابع انسانی، آموزش و بررسی عملکرد حسابرسان از دیگر مقوله‌های است که می‌توانند به عنوان موضوعاتی قابل طرح به حیطه تصمیمات هیات مدیره شرکت‌ها وارد شوند.

مدیرامور مالی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بیان اینکه اعمال برخی تغییرات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در ارتقاء کیفی عملکرد هیات مدیره‌ها است، تصریح کرد: باید قادر به تغییر قابلیت‌های خود متناسب با شرایط و وضعیتهای جدید باشیم.

وی با اشاره به این موضوع که زمان تغییر در نگرش به وظایف و مسئولیت‌های هیئت مدیره به منظور مشارکت فعال و موثر آنها در اداره امور شرکت ها فرا رسیده است، ادامه داد: تدوین چارچوب مفهومی و تعریف شده در تشخیص مرز موضوعات قابل طرح در هیئت مدیره شرکت‌ها، تهیه و تدوین تقویم سالانه هیات مدیره، تغییر دیدگاه جایگزین کردن مقوله کنترل تصمیم‌گیری به جای تصمیم‌گیری در موضوعاتی با قابلیت تفویض، ارزیابی دوره‌ای عملکرد هیئت مدیره شرکتها توسط مجامع و استفاده از مکانیزمهای مناسب تشویق و پاداش به منظور افزایش توانایی مدیران در کسب موفقیت‌هیا بزرگ و بررسی ضرورت ممانعت از ارجاع موارد غیر مرتبط به هیات مدیره در راستای حفظ کیفیت عملکرد این رکن با اهمیت باعث ارتقاء کیفی عملکرد هیئت مدیره‌ها شده و در آینده‌ای نزدیک تاثیرات مطلوبی بر شرکت‌های تابعه صنعت نفت خواهد گذاشت.

براساس ماده هفت آئین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران، مرجع تصمیم‌گیری در خصوص معاملاتی که از طریق مناقصه برگزار می‌شوند، فارغ از مبلغ آنها کمیسیون مناقصه است و در قانون مذکور حکمی متضمن لزوم اخذ مصوبه هیئت مدیره در معاملات بالاتر از دو میلیارد پیش‌بینی نشده است.

لذا شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی آن در انجام معاملاتی که از طریق مناقصه انجام می‌شوند قانونا تکلیفی به رعایت مفاد ماده هفت آئین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران ندارند و می‌توانند نسبت به انجام معاملات مزبور در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات ذیربط اقدام کنند.