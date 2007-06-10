موسسه فرهنگ و توسعه به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار نمی شود / دیوان عدالت اداری تعلل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ملکیان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : موسسه فرهنگ و توسعه ایران به گواه اسناد و مدارک موجود و حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و آراء تکمیلی آن متعلق به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است .

وی افزود : مدارک و اسناد فراوان دیگری نیز وجود دارد که بیانگر آن است اموال و املاک موجود این موسسه از محل اعتبارات ملی و استانی و از بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین شده و هیئت مدیره سابق موسسه نیز که اکنون به عنوان شاکی در یک طرف این ماجرا قرار دارند با رها در مکتوبات رسمی خود به ادارات و سازمانها بر دولتی بودن موسسه تاکید کرده و با تکیه بر همین موضوع در صدد فراهم نمودن امتیازات و تسهیلاتی برای موسسه بوده اند که تمامی این اسناد و مدارک از سوی دفتر حقوقی وزارت ارشاد در زمان مقرر در اختیار شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته ، ولی متاسفانه به عللی که بر ما معلوم نیست مورد توجه دیوان واقع نشد ، در حالی که هر حقوقدان و قاضی منصفی که این پرونده و مستندات آن را رویت کرده است بر حقانیت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و تعلق موسسه فرهنگ و توسعه به این وزارتخانه مهر تائید زده است .

ملکیان در اثبات نادرست بودن خبر واگذاری موسسه فرهنگ و توسعه به سازمان تبلیغات اسلامی گفت : این خبر ابتدا از سوی یک سایت که فعالیت آن غیرقانونی است منتشر شد و سپس برخی رسانه ها از جمله یکی از شبکه های سیما آن را منعکس کردند ، در حالی که در آراء صادره از سوی شعب اولیه و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان به واگذاری موسسه فرهنگ و توسعه به سازمان تبلیغات اسلامی اشاره نشده است ، بلکه با تکیه بر مفاد اساسنامه ای که توسط هیات امنا و هیئت مدیره سابق و

بدون رعایت موازین و مقررات تنظیم شده و این اساسنامه از نظر وزارت ارشاد غیر قانونی است و همچنین با استناد به ادعاهای شفاهی و مکتوب شاکیان و یک سند جعلی که از سوی آنان ارائه شده ، دیوان عدالت اداری رای به انحلال موسسه فرهنگ و توسعه و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری داده است که این آراء در هر دو مرحله مورد اعتراض وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت و اکنون نیز در مرجع هیئت تشخیص دیوان عدالت اداری در نوبت رسیدگی است.

وی تاکید کرد: چنانچه قرار باشد یکی از نهادهای فرهنگی تحت نظارت مقام معظم رهبری به استناد رای دیوان عدالت اداری این موسسه را تحویل بگیرد ، قطعا مستلزم کسب رضایت دفتر مقام معظم رهبری است که با توجه به اطلاعاتی که ما در اختیار داریم و حساسیت ویژه ای که رهبر معظم انقلاب دراجرای دقیق قانون و عدم تضییع حقوق صاحبان حق در مواجهه با قانون شکنان زیرک دارند ، دفتر مقام معظم رهبری با رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری موافق نیست و قطعا به دنبال اجرای آن نخواهد بود.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی افزود : ما خبر موثق داریم که پخش این شایعات و همچنین مراجعات به برخی افراد و پیشنهاد تصاحب موسسه فرهنگ و توسعه از سوی کسانی صورت می گیرد که خواستار نوعی پولشویی هستند و نمی خواهند میزان اموال و املاک و دارایی های این موسسه به طور دقیق مشخص شود و یا عملکرد هیئت مدیره سابق مورد حسابرسی و بازرسی قرار گیرد. که در صورت اصرار این افراد بر اقدامات مشکوک خود ، آنها را با نام و مشخصات حقیقی شان به مردم معرفی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در واقع با غیردولتی اعلام شدن این موسسه از سوی دیوان عدالت اداری که به هیچ وجه مورد تائید ما نیست ، برخی افراد در پی آن هستند که هر چه سریعتر این رای عملیاتی شود تا با واگذاری آن با وضعیت موجود که البته وضعیت موجود را هم همان افراد تعیین خواهند کرد ، گذشته این موسسه و میزان املاک ، اموال و دارائی هایی که در اختیار داشته به

فراموشی سپرده شود.

ملکیان تصریح کرد: اصرار این افراد بر این است که حتما رای دیوان به اجرا در آید ، ولو اینکه این موسسه با صلاحدید دفتر مقام معظم رهبری مجددا به وزارت ارشاد واگذار شود ، زیرا نتیجه این اقدام همان پولشویی خواهد بود که برخی افراد به دنبال آن هستند. در واقع هر دستگاهی موسسه فرهنگ و توسعه را به تبع رای دیوان عدالت اداری در اختیار بگیرد از نظر حقوقی نمی تواند به گذشته این موسسه و میزان املاک ، اموال و دارائی هایی که در اختیار آن بوده ، ورود پیدا کند و چنانچه به او گفته شود که دارایی های این موسسه در حد 300 میلیارد تومان و یا بیشتر نیست ، نمی تواند متعرض این گفته شود و چه بسا با ارائه اسناد و قراردادها و معاملات صوری به گونه ای وانمود شود که دارایی های موجود این موسسه از 30 میلیارد تومان هم کمتر است !!

ملکیان در مورد احتمال پذیرش رای دیوان عدالت اداری از سوی دفتر مقام معظم رهبری گفت : با توجه به حساسیت فوق العاده ای که در دفتر مقام معظم رهبری نسبت به پرونده های اقتصادی وجود دارد بعید است که احکام شبهه ناک و مسئله دار مورد قبول واقع شود یعنی اجازه دهند موسسه ای را که مالکیت آن به استناد احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب مشخص و محرز است و همچنین تمامی وزرای سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تعلق آن به این وزارتخانه تاکید دارند ، به نهاد دیگری جز دولت واگذار شود.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد در مورد سرانجام شکایت وزارت ارشاد از اعضای هیات مدیره سابق موسسه فرهنگ و توسعه به خاطر ارائه سند جعلی به دیوان عدالت اداری گفت : به رغم اینکه ماه ها از اعلام این شکایت می گذرد و بازپرس شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت بارها خواستار ارسال پرونده از دیوان عدالت اداری به این شعبه شده است ، متاسفانه این پرونده تاکنون ارسال نشده و برای ما هم جای سئوال است که چرا دیوان در ارسال این پرونده تعلل و اتلاف وقت می کند. این در حالی است که چنانچه این پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شود و شکایت وزارت ارشاد مورد رسیدگی قرار گیرد، بسیاری از زوایای پنهان این پرونده از جمله ماجرای یک برگ جعلی که شاکیان به دیوان عدالت اداری ارائه کرده و همین سند مجعول ، مستند رای اولیه دیوان عدالت قرار گرفته است ، روشن خواهد شد و رای تجدید نظر دیوان نیز که رای اولیه را ابرام کرده است به زیر سئوال خواهد رفت .

وی اضافه کرد: هر چند که غیرمستدل بودن رای تجدید نظر دیوان به مراتب بیش از رای اولیه است ، چون علاوه بر اینکه یک رای سست و غیر مستند به موازین قانونی ، ابرام شده است ، افزون بر آن به مواردی مشکوک اشاره شده از جمله اینکه دادگاه انقلاب 25% املاک و دارایی های موسسه فرهنگ و توسعه را به وزارت ارشاد واگذار کرده و 75% بقیه در مدیریت موسسه باقی مانده است ! بر ما معلوم نیست که قاضی محترم شعبه تجدیدنظر این اعداد و ارقام را از کجا استخراج کرده اند و در کجای آراء دادگاه انقلاب به این تقسیم بندی اشاره شده است ؟ !

ملکیان افزود: متعاقب صدور رای شعبه تجدیدنظر دیوان ، وزارت ارشاد از اجرای احکام دادگاه انقلاب در خصوص حدود مالکیت این وزارتخانه بر موسسه فرهنگ و توسعه استفسار کرد که در پاسخ اعلام شد که کل موسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد واگذار شده است. پرسش دوم این است که چنانچه به فرض محال این درصدها درست باشد ، دیوان عدالت اداری با کدام مستند قانونی موسسه فرهنگ و توسعه را منحل اعلام کرده و همین 25% اموال و دارائی های متعلق به وزارت ارشاد را به یک نهاد دیگر واگذار می کند ؟ آیا وزارت ارشاد به قاضی محترم چنین وکالتی داده که اموال این وزارتخانه را به دیگران بخشد ؟ ! آیا می توان یک موسسه را بدون اجازه سهامداران آن منحل و به دیگری واگذار کرد ؟! دست اندرکاران محترم دیوان عدالت اداری چه پاسخ قانع کننده ای برای افکار عمومی ، اساتید و کارشناسان گرانمایه عرصه حقوق دارند ؟

ملکیان در مورد بهترین راه برای خروج پرونده موسسه فرهنگ و توسعه از وضعیت کنونی گفت : آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه در همان ابتدای شکل گیری پرونده و به محض صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرائی از سوی دادرس شعبه اول دیوان ، خطاب به حجت الاسلام رازینی نوشتند: "اصل ورود شاکی و دیوان عدالت اداری در این پرونده پس از استعفای اعضای مربوطه مبهم و ظاهرا غیر قانونی بوده ، علاوه بر اینکه این اموال مستقیما مربوط به دولت و وزارت بوده و دستور توقیف عملیات غیر از اضرار به دولت هیچ اثری ندارد ، سریعا این دستور موقت لغو شود و قاضی مربوطه مورد سئوال قرار گیرد که چگونه این شکایت را از شخصی که در زمان شکایت هیچ سمتی نداشته قبول کرده است . "

وی در پایان گفت: اکنون هم به نظر من چون شاکیان با اظهارات خلاف واقع و ارائه سند جعلی به دیوان عدالت اداری در همان مراحل اولیه رسیدگی ، قاضی پرونده را فریب دادند ، برای جمع کردن پرونده و نتیجه گیری بر اساس عدالت و قانون ، بهترین گزینه آن است که دیوان اشتباه خود را اصلاح کند و با عنایت به همان دستور اولیه آیت الله هاشمی شاهرودی و با استعلام از دادگاه انقلاب و مطالعه دقیق مستندات و مدارک ارائه شده از سوی وزارت ارشاد منضم به لوایح دفاعیه در مرحله بدوی و تجدیدنظر از جمله مدارکی که نشان می دهد برای پروژه های متعلق به این موسسه میلیاردها ریال از اعتبارات دولتی حتی تا سال 83 هزینه شده است ، هر چه سریعتر پرونده را به هیئت تشخیص دیوان عدالت ارجاع دهد و با رسیدگی دقیق و فوری از تضییع بیشتر حقوق دولت و ملت جلوگیری نماید و موسسه فرهنگ و توسعه را در خاستگاه و جایگاه اصلی آن یعنی وزارت ارشاد تثبیت کند.