رئیس ستاد اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهرگفت: پس از جلسه ای که با وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد اسامی تعدادی از شرکت های نفتی قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شد اما لیست آنها هنوز نهایی نشده است.

علی کاردور درباره اسامی این 15 شرکت گفت: تعداد این شرکت ها کمتر از رقم 15 است و از سویی دیگر اسامی و ارزش این شرکت ها پس از تائید وزیر نفت قابل انتشار است، زیرا ممکن است لیست شرکت ها تغییر کند. وی تصریح کرد: این شرکت ها در سال 86 و 87 از طریق بورس‌ واگذار می شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این پس از تشکیل جلسه مشترک وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفته است : قرار شده تا پایان هفته جاری وزارت نفت لیست اسامی 15 شرکت زیرمجموعه نفت برای واگذاری های مرحله اول این وزارت خانه را به سازمان خصوصی سازی معرفی کند.

گفتنی است، ارزش دارایی های 124 شرکت زیر مجموعه وزارت نفت 60 میلیارد دلار دلار برآورد شده است.