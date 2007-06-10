به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه به همراه تصویر امضاء حدود 40 دانشجوی دوره دکتری به خبرگزاری مهر ارسال شده است، دانشجویان دوره دکتری خطاب به دکتر امیدوار رضایی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شدند: دانش و کسب آن و بومی کردن آن که موجبات پیشرفت کشورمان است، از اهمیت زیادی برخوردار است . ماهیت علم و دانش، پویایی و حرکت رو به جلو آن است. بی شک پیشرفت های اخیر علمی کشور که مرهون خودباوری ملی است و حکایت از وجود بسترهای مناسب در زمینه های علمی و پژوهشی مختلف دارد، به معنای استقلال کامل علمی و بی نیازی از فراگیری علم نخواهد بود.

این دانشجویان اظهار داشتند: پس از انقلاب اسلامی و در سایه تلاش های دلسوزانه مسئولان، دوره های تحصیلات تکمیلی رشد روزافزونی را در دانشگاهها داشتند و ثمره آن تغییر نسبت اعضاء هیئت علمی به دانشجو و افزایش اعضای هیئت علمی با رتبه استادیاری بود که زمینه را جهت رشد علمی کشور در سال های اخیر فراهم کرد.

این افراد در این نامه اعتراض آمیز خاطرنشان کردند: پس از فراهم شدن زمینه های تحقیق و پژوهش در کشور، نسبتاً به تدریج از اعزام دانشجویان به خارج جهت تحصیل درمقطع دکتری تخصصی Ph.D کاسته شد و بنا بر آن شد که جهت رفع نیازهای پژوهشی، فراگرفتن و بومی کردن فناوری های جدید و حرکت همگام با قافله علوم، دوره های کوتاه مدت مطالعاتی جهت دانشجویان دکتری افزایشی چشمگیر یابند.

این دانشجویان اضافه کردند: پس از حذف نسبتاً کامل اعزام دانشجو به خارج از سال 82، دانشجویان دوره دکتری داخل انتظار داشتند که حداقل با توجه به صرفه جویی ارزی صورت گرفته در این زمینه و نیز موجود بودن منابع مالی لازم، دوره های کوتاه مدت مطالعاتی رشدی فزاینده یابند و دانشجویان بتوانند به سهولت از آن استفاده کنند.

به گزارش مهر، جمعی از دانشجویان دوره دکتری داخل کشور با ابراز تأسف از اقدام وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کردند : متاسفانه این دو وزارتخانه در سال های اخیر و بخصوص سال جاری در پیش گرفته اند روندی کاملاً منفی است، به طوریکه بدون هیچ دلیل موجه و منطقی همت به حذف کامل این دوره حیاتی و ضروری برای بسیاری از دانشجویان دکتری بسته اند.

این دانشجویان بیان داشتند: جالب آن است که حتی برخی از مسئولین وزارت بهداشت در توضیح عدم موافقت خود با اعزام دانشجویان جهت شرکت در این دوره های کوتاه مدت اینگونه استدلال کرده اند که چرا وزارت بهداشت باید هزینه خوشگذرانی شما دانشجویان را از بیت المال فراهم کنند! حکایت بس غریبی است که جهت اعتلای علم و دانش کشور زحمت کشیدن، روزها و شب های متوالی را در آزمایشگاه گذراندن و شب تا صبح بیدار ماندن و متهم به خوشگذرانی شدن.

این افراد خاطرنشان کردند: جهت استحضار اعلام می دارد که هزینه اعطایی از سوی وزارتخانه کف و حداقل هزینه زندگی در کشوری خارجی است، همچنین ضرورت شرکت در دوره کوتاه مدت توسط اساتید راهنما، مدیر گروه، رئیس بخش ، معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه و درنهایت رئیس دانشگاه تأیید شده است و هرگز رنگ و بوی خوشگذرانی ندارد. مگر دریک فرض محال در نظر بگیریم کلیه اساتید محترمی که بر ضرورت شرکت در این دوره ها تأکید کرده اند فقط صرف هزینه کردن بیت المال با این دوره ها موافقت کرده اند.

جمعی از دانشجویان دوره دکتری داخل کشور در پایان این نامه خواستار اقدامات لازم برای رفع این جفای بزرگ در حق دانشجویان دوره های دکتری داخل جهت شرکت در این دوره ها روا داشته شده است، شدند.