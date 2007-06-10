به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان اروپا پیش از برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا از 5 تیر ماه سال جاری به مدت 6 روز در بلگراد برگزار خواهد شد که روسیه، اوکراین، بلغارستان، ارمنستان و گرجستان از جمله مدعیان در رشته‌های آزاد و فرنگی هستند.

در فهرست اولیه اعلام شده چهره‌های شاخصی همچون جمال اوتار سلطانف، دنیس چارکوشی و بلال ماخوف در فهرست ۱۴ نفره روس ها در رشته آزاد جای گرفته‌اند که احتمال دارد این نفرات برای مسابقات جهانی کنار گذاشته شوند و به نفرات دوم میدان داده شود. در فرنگی نیز سوسلان فارنیف کشتی‌گیر شاخص روس ها در وزن ۱۲۰ کیلوگرم کشتی خواهد گرفت که رقیب جدی او رضا کایالاپ از ترکیه است. کایالاپ در جام یادگار امام کشتی گرفت. نکته جالب حضور وهاب دانشور ملی‌پوش وزن ۶۶ کیلوگرم ، کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل در ترکیب تیم کشتی فرنگی سوئد است.