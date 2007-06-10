فیلا برنامه مسابقات را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان طی روزهای 28 شهریور لغایت 4 مهر در باکو پایتخت آذربایجان برگزار خواهد شد که فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) برنامه کامل این مسابقات را به ترتیب ذیل اعلام کرد:

28 شهریور

ساعت 8 تا 9 کلینیک داوران، 9 الی 13 برگزاری جلسه هماهنگی با حضور سرپرستان تیم‌ها ، ساعت 13:30 الی 14 تست پزشکی، ساعت17 الی 18 وزن‌کشی سه وزن اول کشتی فرنگی، ساعت 18 تا 18:30 مراسم افتتاحیه

29 شهریور

ساعت 9- 13دور مقدماتی سه وزن اول فرنگی ، ساعت 14-15 تست پزشکی سه وزن دوم فرنگی (74-84-96 کیلوگرم) ، ساعت 15 الی 15:30 وزن‌کشی سه وزن دوم فرنگی (74-84-96 کیلوگرم)، ساعت 18-19 کشتی‌های شانس مجدد سه وزن اول کشتی فرنگی، ساعت 19-20 کشتی‌های فینال سه وزن اول (50-60-66 کیلوگرم فرنگی)

30 شهریور

ساعت 9-13 کشتی‌های دور مقدماتی سه وزن دوم کشتی فرنگی (74084-96 کیلوگرم)، ساعت 14-15 تست پزشکی 120 کیلوگرم فرنگی و 55-60 کیلوگرم آزاد،ساعت 15-15:30 وزن کشی 120 کیلوگرم فرنگی و 55-60 کیلوگرم آزاد،ساعت 16-18 کشتی‌های شانس مجدد سه وزن دوم فرنگی (74-84-96 کیلوگرم)، ساعت 18-19 کشتی‌های رده‌بندی سه وزن دوم کشتی فرنگی و ساعت 19-20 کشتی‌های فینال سه وزن دوم کشتی فرنگی

31 شهریور

ساعت 9 الی 13 کشتی‌های دور مقدماتی 120 کیلوگرم فرنگی و 55-60 کیلوگرم آزاد، ساعت 14-15 تست پزشکی اوزان 66-74-84 کیلوگرم آزاد، ساعت15 – 15:30 وزن‌کشی اوزان 66-74 و 84 کیلوگرم آزاد، ساعت 16-18 کشتی‌های شانس مجدد 120 کیلوگرم فرنگی و 55،60 کیلوی آزاد، ساعت 18-19 کشتی‌های رده‌بندی 120 کیلوگرم فرنگی و 55،60 کیلوی آزاد، ساعت 19-20 فینال 120 کیلوگرم فرنگی و 55،60 کیلوی آزاد

اول مهر

ساعت 9-13 کشتی‌های دور مقدماتی 66-74 و 84 کیلوگرم آزاد، ساعت 14-15 تست پزشکی 96 و 120 کیلوگرم آزاد و 48 کیلوگرم زنان، ساعت 15-15:30 وزن کشی 96-70 کیلوگرم آزاد و و 84 کیلوگرم زنان، ساعت 18-19 کشتی‌های رده‌بندی 66، 74و 84 کیلوگرم آزاد، ساعت 19-20فینال اوزان 66-74-84 کیلوگرم آزاد

دوم مهر

ساعت 9-13کشتی‌های دور مقدماتی 96-120 کیلوگرم آزاد و 48 کیلوگرم زنان، ساعت 16-18 کشتی‌های شانس مجدد 96 و 120 کیلوگرم آزاد و 48 کیلوگرم زنان، ساعت 18-19 کشتی‌های رده‌بندی 96 و 120 کیلوگرم آزاد و 48 زنان،ساعت 19-20 فینال اوزان 96 و 120 کیلوگرم آزاد و 48 کیلوی زنان