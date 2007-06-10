به گزارش خبرگزاری مهر، امیرابراهیمی فارغ‌التحصیل رشته بازیگری تئاتر است و فعالیت هنری را با ساخت فیلم کوتاه "خَت" از سال 78 آغاز کرد و در تئاتر، تلویزیون و سینما این راه را ادامه داد. او از 1384 به صورت حرفه‌ای به عکاسی پرداخت و نخستین نمایشگاه انفرادی خود "دید 1" در کافه گالری 78 برپا کرد. آن نمایشگاه حاصل سفر او به هندوستان و عکاسی از کودکان هندی بود.



وی با عکس‌های اجتماعی و خبری در سایت "تهران اونیو" حضور در جامعه عکاسی را ادامه داد. امیرابراهیمی درباره عکس‌هایی که آخر هفته بر دیوار گالری آبتین به تماشا خواهد گذاشت گفت: "نمایشگاه "دید دوم" برگرفته از نگاه دیگری است که به اطراف دارم که حتی ممکن است این نگاهها تازه هم نباشد." او در این نمایشگاه تکنیکی تازه را در عکاسی عرضه می‌کند. او به جای توضیح درباره عکس‌ها این یادداشت را برای "دید دوم" نوشته است:



"اینجا که ایستاده‌ام انگار دنیای اطراف سفید است و سیاه. از این نگاه، در انسان‌ها و موقعیت‌هایشان و آنچه از خود باقی می‌گذارند اتفاقی دیگر افتاده است. تصویر نگاتیو انگار اصلی است که در نگاه به هر عکس می‌شود به خاطر آوردش. نگاتیوی که قبل از هرگونه عملیات شیمیایی، اصلی است از همان لحظه‌ای که ثبتش کرده‌ایم. انسان را و دنیا را همان اصل ساده اولیه‌اش بازدیدم جدای از همه آن تغییرات و تحولات که شکل همه‌مان را و دنیایمان را شکل دیگری کرده است.



اینجا در نگاهم سایه‌هایی، سایه به سایه برهم افتاده‌اند و برمن. آنچه می‌بینم را غرق در ابهام کرده است. اینجا لکه‌های سیاهی بر سفیدی، بر شفافیت شیشه‌وار اصل اصل دنیایم با همه آنچه در آن است نقشی بسته‌اند و سایه‌هایی در پس ذهن ثبت کننده‌ام باقی مانده‌اند که انگار همه آن اصلِ اصلِ ساده و شفاف، سایه‌ای بیش نبوده است."



"دید دوم" تا چهارشنبه 30 خرداد در آتبین دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 17 تا 21 از آن بازدید کنند. گالری آتبین در خیابان ولی عصر، جنوب چهارراه پارک‌وی، کوچه خاکزاد، پلاک 13 واقع شده است.

