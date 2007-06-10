حزب الله 20 هزار موشک در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تایمز در شماره امروز خود مدعی شد : حزب الله لبنان پس از پایان جنگ 33 روزه خود با ارتش اسرائیل، هرگزجنوب لبنان را تخلیه نکرده و شروع به ساخت انبارهای عظیم موشکی در این منطقه نمود.

به ادعای این روزنامه، حزب الله با استفاده از موقعیت خود در نزد روستاهای شیعه نشین در نزدیکی مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی، از منازل و باغ های این روستاییان برای ساخت پایگاه و انبارهای موشکی زیرزمینی استفاده کرد.

ساندی تایمز در ادامه گزارش ادعایی خود بدون ارائه هرگونه سند و مدرک برای اثبات آن نوشت : این انبارها و پایگاه های نظامی که بزرگی آنها گاهی به اندازه وسعت یک زمین فوتبال است؛ درست در زیر پاهای نیروهای سازمان ملل متحد مستقر در جنوب لبنان احداث شده اند.

به ادعای این نشریه انگلیسی، حزب الله برای ساخت این پایگاه ها و انبارها به صاحبان باغ ها مبالغی را پرداخت کرده است و هم اکنون بیش از 20 هزار فروند موشک موسوم به "فتح" در این انبارها نگهداری می کند.

این روزنامه به نقل از یک مقام رژیم صهیونیستی مدعی شد: این موشک ها بردی برابر 125 مایل داشته و توانایی حمل کلاهک های جنگی به وزن تقریبی 500 پوند ( 227 کیلوگرم ) را دارند.

به ادعای ساندی تایمز، انبارهایی که این موشک ها در آنها نگهداری می شوند طوری ساخته شده اند که منهدم کردن آنها از طریق بمباران هوایی برای هواپیماهای اسرائیلی ممکن نیست.

این نشریه در ادامه مطلب خود می نویسد: در آغازجنگ 33 روزه، حزب الله 20 پایگاه نظامی در طول مرزهای لبنان با اسرائیل داشت که در طول این جنگ تمام این 20 پایگاه منهدم شدند، اما پس از پایان جنگ 33 روزه، حزب الله به سرعت دست به کار شده و با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات پایگاه ها و انبارهایی را در زیر زمین برای خود احداث کرد؛ این انبارها و پایگاه ها از طریق تونل به یکدیگر به هم متصل بوده و دستیابی به آنها بسیار مشکل است.

یادآورمی شود رژیم صهیونیستی تابستان گذشته ( اواخر مرداد 85) به بهانه اسارت دو نظامی این رژیم به وسیله مبارزان لبنانی، جنگ تمام عیار و نابرابری را علیه لبنان به راه انداخت که بیش از یک ماه به طول انجامید و در این مدت از انواع سلاحهای ممنوعه از جمله بمبهای خوشه ای و سلاحهای آغشته به مواد رادیواکتیو استفاده کرد، اما با وجود سلاحهای پیشرفته در نهایت با قبول شکست در برابر مبارزان حزب الله، قطعنامه 1701 شورای امنیت را پذیرفت.