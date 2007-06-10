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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۴۱

کارگاههای بررسی اسلام در هند برگزار می شود

کارگاههای بررسی اسلام به منظور مبارزه با تأثیر افراطی هندوئیسم و معرفی آموزه های اسلام در دهلی نو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، بخش تبلیغ گروههای اسلامی هند کارگاههای عملی به منظور معرفی، فهم و تبیین آموزه های اسلامی را در هند برگزار می کند.

این کارگاههای عملی در راستای مبارزه با جنبشهای افراطی در جامعه هند و ممانعت از تأثیر افراطی هندوئیسم بر جامعه است تا مسلمانان بتوانند ضمن اجرای آموزه های دینی خود، آنها را به درستی به جامعه هند معرفی کنند.

کارگاههای فوق اسلام میانه رو و معتدل را نیز تبلیغ می کنند. 

این در حالی است که سازمانهای غیر حکومتی تعدادی فعال و کارشناس را به منظور مشارکت در نشستهای تخصصی انتخاب کرده اند تا آنها در مراکز آموزشی و در این کارگاهها فعالیت کرده و تازه مسلمانان را با ابعاد مختلف اسلام آشنا کنند .

این کارشناسان اداره مراکز تحقیقات اسلامی هند را نیز عهده دار می شوند. 

کد مطلب 499554

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