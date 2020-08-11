به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های نفت مسجدسلیمان و گل گهر سیرجان دوشنبه شب در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان به مصاف یکدیگر رفتند.

در دقیقه دو بازی رضا محمودآبادی پس از دریافت پاس در عمق بهنام برزای با فرعباسی سنگربان نفت مسجدسلیمان تک به تک شد که پس از دریبل دروازه‌بان میزبان گل اول نخست گل گهر را به ثمر رساند.

پس از این گل بهنام برزای که پاس گل تیمش را داده بود به سمت مجید جلالی آمد و سرمربی گل گهر را در آغوش گرفت.

در دقیقه ۱۵ سانتر حامد نورمحمدی از سمت راست در گوشه محوطه جریمه گل گهر به صادق صادقی رسید که این بازیکن با یک ضربه روی پا توپ را به زیبایی به گل تساوی بازی تبدیل کرد.

صادق صادقی بعد از به ثمر رساندن گل نفت مسجدسلیمان به سمت سکوهای خالی رفت و دست به سینه و با ژست خاصی خوشحالی گلش را انجام داد.

پاس مهدی زبیدی در دقیقه ۲۷ بازی از سمت راست درون محوطه جریمه به حسین ابراهیمی رسید که ضربه پای چپ این بازیکن پس از برخورد به تیر دروازه به گل دوم نفت مسجدسلیمان تبدیل شد.

در دقیقه ۶۵ پاس یونس شاکری در هجده قدم نفت مسجدسلیمان به بهنام برزای رسید که این مهاجم خوزستانی با یک بغل پا دومین گل تیمش را به ثمر رساند تا نتیجه بازی ۲ بر ۲ مساوی شود.

در دقیقه ۸۰ سانتر بلند احمد زنده روح از میانه زمین را بهنام برزای با پای چپ به زاویه مخالف ضربه زد تا با ثبت گل دوم این مهاجم، نتیجه ۳ بر ۲ به سود گل گهر تبدیل شود.

درحالی‌که مجید جلالی سرمربی گل گهر سیرجان در نیمه نخست کارهای مربوط به کنار خط را به سرآسیایی سپرده بود در نیمه دوم به لب خط آمد تا با بازیکنان درون زمین ارتباط مستقیم داشته باشد.

ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برخلاف دیگر ورزشگاه‌ها در لیگ برتر از صدای هواداران در زمان بازی استفاده می‌کنند به این سیستم مجهز نبود.

علی بای به همراه علیرضا ایلدروم و سعید زیبا قضاوت این بازی را بر عهده داشت.

تعدادی از هواداران نفت مسجدسلیمان از ساختمان‌های مجاور ورزشگاه نظاره‌گر بازی تیم محبوب‌شان بودند.

شاگردان مهدی تارتار با کسب این نتیجه با ۳۴ امتیاز در مکان نهم جدول رده‌بندی باقی ماندند. و تیم گل گهر سیرجان نیز با ۲۹ امتیاز به مکان یازدهم جدول رده‌بندی صعود کرد.