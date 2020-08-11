فاصله اندک نویدکیا با سرمربیگری در سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج ضعیف سپاهان در هفتههای اخیر رقابتهای لیگ برتر و باخت شب گذشته این تیم در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی مقابل استقلال تهران باعث استعفای امیر قلعه نویی شد.
استعفایی که اگر بلافاصله پس از شکست مقابل آبی پوشان پایتخت رسانهای نمیشد اخراج قلعه نویی را در پی داشت.
باشگاه سپاهان اصفهان که همچنان بدون تعیین مدیرعامل و با حضور منوچهر نیکفر به عنوان سرپرست این باشگاه به فعالیت خود ادامه میدهد میگوئل تکسیرا را به عنوان جانشین موقت قلعه نویی در دو هفته پایانی لیگ برتر انتخاب کرده است تا در ۱۰ روز آینده تکلیف قطعی سرمربیگری زردپوشان را مشخص کند.
سپاهانیها که به واسطه شروع دوباره لیگ قهرمانان آسیا به صورت متمرکز در کشور قطر به دلیل شیوع ویروس کرونا فرصت چندانی برای گزینش سرمربی ندارند قرار است با محتملترین گزینه این روزهای خود به نتیجه نهایی رسیده تا تکلیف جانشین قلعه نویی را مشخص کنند.
محرم نویدکیا که محبوبیت فراوانی نزد هواداران سپاهان دارد بیشترین شانس را برای نشستن روی نیمکت این تیم دارد اما کاپیتان قدیمی زردپوشان همچنان مخالفانی را در سطح مدیران باشگاه دارد که راضی شدن آنها با توجه به شرایط فعلی چندان دور از ذهن نیست.
همچنین گفته میشود محرم نویدکیا نیز برای پذیرش این پست، شروط ویژه ای را در نظر گرفته که بایستی مورد پذیرش هیات مدیره باشگاه قرار بگیرد.
پیگیریهای خبرنگار مهر، نشان میدهد باشگاه سپاهان ظرف چند روز آینده تکلیف این موضوع را مشخص میکند تا سرمربی جدید این تیم بلافاصله پس از اتمام رقابتهای لیگ برتر کار خود را شروع کند.
