وزارت دفاع عراق از دستگیری 54 تروریست خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع عراق امروز دربیانیه ای اعلام کرد: نیروهای ارتش عراق در عملیاتی در منطقه فرات الاوسط توانستند 5 تروریست را بکشند.



دراین بیانیه همچنین به این مسئله اشاره شد که نیروهای عراقی توانستند 19 فرد مظنون را دربغداد ، 15 تن را در الانبار ، 11 تن را در موصل و 9 تن را در استان های صلاح الدین ، دیاله وکرکوک دستگیر کنند.

این درحالی است دولت عراق همچنین از کشته و دستگیری شماری از تروریست ها در دیگر مناطق عراق خبر داد.

بنابراین گزارش، رئیس پلیس کربلاء( در 110 کیلومتری جنوب بغداد) از دستگیری یکی از رهبران تروریست ها که در کشتار دسته جمعی و انفجار مراقد مذهبی مناطق المسیب و اسکندریه دست داشت، خبر داد.

"عبید حسون" 34 ساله در بازجویی های خود به رهبری گروهی اعتراف کرد که 50 عراقی را با انگیزه های طایفه ای به قتل رساند.