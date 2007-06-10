به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه "ریکن" ژاپن امیدوارند که در مدت 5 سال آینده بتوانند از این گره های لنفاوی مصنوعی در درمان بیماری های وابسته به سیستم ایمنی به خصوص ایدز و سرطان استفاده کنند.

لنف در حقیقت سازمان دهنده سیستم ایمنی بدن است و سلولهای مختلف ایمنی را برای حمله به ویروس یا میکروب دشمن آماده می کند.

این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در ژورنال تحقیقات بالینی منتشر کرده اند ، موفق به ساخت گره لنفاوی مصنوعی توسط کلاژن ها و بافت بنیادی شدند.

کلاژن ها و بافت بنیادی ، بخش های مختلف گره های لنفاوی طبیعی را کنترل می کنند و در توسعه این گره ها شرکت دارند.

بنابراین گزارش، دانشمندان این ساختار میلیمتری را وارد بدن موش ها کردند. در این آزمایش مشاهده شد که گره های لنفاوی مصنوعی رفتاری همانند رفتار گونه های طبیعی از خود بروز دادند، بطوری که سیستم ایمنی این موش ها با این گره های مصنوعی عملکرد خود را آغاز کرد و سلولهای ایمنی اطراف این گره ها سیکل تقسیم سلولی را بطور طبیعی انجام دادند.