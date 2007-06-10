شورای اقتصاد مجوز صادرات گندم را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران در مورد برنامه ریزی این وزارتخانه برای صادرات گندم در سال جاری ، گفت: امسال تولید گندم از مرز 15 میلیون تن فراتر خواهد رفت و پیش بینی می شود که حداقل 12تا 3/12 میلیون تن گندم مازاد از کشاورزان خریداری شود که با توجه به نیاز 11 میلیون تنی کشور ، بیش از یک میلیون تن گندم مازاد خواهیم داشت که می توان برای صادرات آنها برنامه ریزی کرد.

به گفته محمد رضا اسکندری برنامه ریزی برای صادرات گندم بر عهده تشکیلات بازرگانی است و این در حالی است که در شورای اقتصاد مجوز برای برنامه ریزی برای صادرات گندم به وزارت بازرگانی و یافتن بازار داده شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه براساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان برنامه چهارم می توانیم سالانه حدود یک میلیون تن صادرات گندم داشته باشیم ، گفت: البته این امر با توجه به افزایش تولید درزمان زودتری محقق خواهد شد و این در حالی است که با درخواست های کشورهای همسایه برای خرید گندم مواجه ایم که البته به دلیل بحث ذخایر استراتزیک تا کنون پاسخ مثبتی نداده ایم .

وی با تاکید بر اینکه امسال دولت برنامه ریزی کرده مقداری گندم تولید کند، ابراز عقیده کرد: امسال می توانیم حداقل یک میلیون تن صادرات گندم داشته باشم.

اسکندری در مورد برنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر امضای توافقنامه کشت با استان‌ها ، گفت: براساس این طرح که ازسال جاری اجرایی خواهد شد، الگوی کشت برای هر استان مطابق نیاز (با مشخصات نام کشاورز و محل) تعیین شده و یارانه‌های تخصیص یافته به هراستان مطابق این برنامه کشت پرداخت خواهد شد.

وزیرجهاد کشاورزی تاکید کرد: درراستای اجرای این طرح میزان تولید محصولات کشاورزی حدود چهار میلیون تن به نسبت سال گذشته (100 میلیون تن) افزایش خواهد داشت .

وی با اشاره به رشد هفت درصدی بخش کشاورزی در سال جاری ، گفت: همچنین اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی در سال جاری به نسبت سال قبل 5/34 درصدرشد خواهد داشت .

به گفته محمدرضا اسکندری میزان تسهیلات تخصیص یافته از محل منابع بانک‌ها برای توسعه زیربخش های کشاورزی در سال 85 ، شش هزار و 600 میلیارد تومان بوده که این رقم در سال جاری به هشت هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی میزان اعتبارات دولتی (وجوه اداره شده و کمک های فنی واعتباری ) را برای بخش کشاورزی درسال 86 ،489 میلیارد تومان (6/14 درصد رشد به نسبت سال 85) اعلام کرد و افزود: این میزان اعتباردولتی به منظور اجرای وظایف مختلف در بخش های دام و طیور، توسعه مکانیزاسیون ،شیلات، جنگل و مر تع قرار خواهد گرفت .

اسکندری در مورد برنامه ریزی های انجام شده برای خودکفایی در تولید شکر ، گفت: براساس برنامه تنظیم شده مقرر شده بود که درطول سه سال در تولید شکر خودکفا شویم که البته واردات شکرتا حدی بروی تولیداین محصول در سال جاری تاثیر خواهد گذاشت به طوریکه در حال حاضر کشت چغندر قند در برخی مناطق حدود 28 درصد کمتر از سال 85 بوده است.

وی با تاکید بر اینکه خودکفایی در تولید شکر به راحتی وطی یک دوره سه ساله امکانپذیر است ، گفت: اگر تولید چغندر قند به حدود 5/8 تا 9 میلیون تن برسد ، به نقطه قطع واردات شکروخودکفایی در تولید این محصول دست خواهیم یافت و این در حالی است که باید عوامل مشکل ساز را رفع کرد .

وزیرجهاد کشاورزی با اشاره به اینکه میزان واردات جو در سال گذشته حدود 66 درصد به نسبت سال 84 کاهش داشته است ، گفت: مطابق برنامه اعلام شده برای خودکفایی جو قرار بود تولید جو تا پایان برنامه چهارم به 3 میلیون و 700 هزار تن یعنی معادل نیاز مصرفی به این محصول برسد که در سال 85 به این میزان تولید رسیده ایم اما درحال حاضر میزان نیاز برای این محصول درراستای توسعه دامداری ها به چهار میلیون و 200 هزار تن رسیده که باید براین اساس تولید خود را افزایش دهیم .

وی با تاکید بر اینکه اگر خودکفایی جو براساس برنامه ریزی انجام شده محقق نشود به دلیل افزایش نیاز به این محصول است، افزود: البته تلاش می شود که جو مطابق برنامه ریزی تعیین تولید شود وپیش بینی می شود امسال تولید این محصول حداقل 200 هزار تن بیش از سال قبل باشد و این در حالی است که در سه ماهه اول سال جاری ، جو وارد کشور نشده است

اسکندری تصریح کرد: در سال 86 حداقل یک میلیون تن محصول کشاورزی (40 نوع محصول) به صورت توافقی خریداری خواهد شد.