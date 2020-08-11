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۲۱ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۲۸

معاون علوم پزشکی اردبیل:

شناسایی ۴۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اردبیل/۶ نفر جان باختند

شناسایی ۴۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اردبیل/۶ نفر جان باختند

اردبیل- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بستری ۴۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در استان اردبیل خبر داد.

محمدرضا رضایی‌بنا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۴۳ بیمار در مراکز درمانی استان بستری و خوشبختانه ۳۹ نفر با بهبودی نسبی ترخیص شده‌اند.

وی وضعیت استان را همچنان قرمز اعلام کرد و افزود: از تعداد بیماران بستری طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ نفر از اردبیل، ۱۰ نفر پارس آباد، ۲ نفر مشگین شهر، ۲ نفر گرمی و ۲ نفر از خلخال گزارش شده است.

معاون علوم پزشکی اردبیل با تاکید بر لزوم جدیت مردم و دستگاه‌های اجرایی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۳۴۳ نفر در مراکز درمانی استان بستری است که از این تعداد ۶۷ بیمار بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

رضایی بنا تصریح کرد: متأسفانه ۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل ابتلاء به کرونا فوت کرده‌اند و این آمارها نشان دهنده این است که این بیماری فعلاً به مرحله کنترل در استان اردبیل نرسیده و نوسان آمارها نشان دهنده عدم توجه عده‌ای از مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

کد مطلب 4995746

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