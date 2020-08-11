شناسایی ۴۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اردبیل/۶ نفر جان باختند

محمدرضا رضایی‌بنا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۴۳ بیمار در مراکز درمانی استان بستری و خوشبختانه ۳۹ نفر با بهبودی نسبی ترخیص شده‌اند.

وی وضعیت استان را همچنان قرمز اعلام کرد و افزود: از تعداد بیماران بستری طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ نفر از اردبیل، ۱۰ نفر پارس آباد، ۲ نفر مشگین شهر، ۲ نفر گرمی و ۲ نفر از خلخال گزارش شده است.

معاون علوم پزشکی اردبیل با تاکید بر لزوم جدیت مردم و دستگاه‌های اجرایی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۳۴۳ نفر در مراکز درمانی استان بستری است که از این تعداد ۶۷ بیمار بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

رضایی بنا تصریح کرد: متأسفانه ۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل ابتلاء به کرونا فوت کرده‌اند و این آمارها نشان دهنده این است که این بیماری فعلاً به مرحله کنترل در استان اردبیل نرسیده و نوسان آمارها نشان دهنده عدم توجه عده‌ای از مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.