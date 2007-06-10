استقلال و بدهی سنگین 5 میلیاردی / سازمان باید به فکر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل 86-85 لیگ برتر با تمام فراز و نشیب هایش به اتمام رسید و برای استقلال تنها یادگارش بدهی های کلان بود و یک مقام چهارمی که هنوز مشخص نیست دستاورد کیست؟!

برای استقلال اتفاق تازه ای نیست که به جای بهره برداری اقتصادی تنها هزینه و بدهی بر جای بگذارد. به طور کل فوتبال ما جای سرمایه گذاری نیست و تنها هزینه هاست که صرف به شهرت رسیدن و یافتن اسم و رسم می شود!

استقلال این فصل با توجه به اینکه با مشکلاتی متعدد دست به گریبان بود نه تنها نتوانست در زمینه فنی به توفیقی دست یابد بلکه در بعد اقتصادی نیز فصلی ضعیف را پشت سر گذاشت. عدم حضور در لیگ قهرمانان آسیا تمام برنامه های اقتصادی باشگاه ( اگر بوده باشد) را مختل ساخت و تنها در آمد باشگاه از فضای تبلیغاتی تیم فوتبال بود که بدون ضابطه در هر مقطع فصل به شرکتی خاص واگذار شد.

در این بین آنچه برای استقلال و مدیرانش باقی مانده ، یک بدهی سنگین با رقمی بالغ بر پنج میلیارد تومان است.

معلوم نیست مدیر عامل باشگاه می خواهد چطور این رقم را تعدیل کند. رقمی که اگر مدیران باشگاه چاره ای برای پرداخت آن نیندیشند درپایان فصل آینده شاید بیشتر از آنچه هست شود.

زمانی که استقلال برای جذب بازیکنی درجه دو که حتی در این فصل کمتر از 4 بازی برای تیمش انجام نداده رقمی حدود 150 میلیون تومان صرف می کند باید در پایان فصل پاسخگوی قراردادی ( که بدون ضابطه امضا شده است ) باشد. همین مبالغی که بدون حساب و کتاب صرف بستن تیم می شود در پایان فصل مدیرعامل باشگاه را با بدهی چند میلیونی مواجه می کند.

در حال حاضر بیش از 15 بازیکن استقلال قراردادشان به اتمام رسیده و تمامی بازیکنان بین 40 تا 50 درصد از مبلغ قراردادشان باقی است. با یک حساب و کتاب ساده براحتی مشخص می شود که مدیرعامل آینده باید چقدر هزینه کند تا بدهی های گذشته را مرتفع و برای فصل آینده سرمایه گذاری کند.

استقلال که در فصل جاری برای هر بازی متوسط 25 میلیون تومان از اسپانسر خود دریافت داشته در فصل آینده نیز با توجه به اینکه در مسابقات لیگ قهرمانان شرکت نمی کند نباید به دریافت رقمی بیش از این دلخوش باشد. استقلال در فصل آینده با احتساب 34 بازی لیگ برتر و شش مسابقه جام حذفی در نهایت 40 بازی رسمی را برگزار خواهد کرد و اگر مدیران باشگاه بتوانند حامی مالی قدرتمندی بیابند در نهایت بیشتراز یک و نیم میلیون تومان نصیب باشگاه نخواهد شد. با این حساب باید دید مدیران باشگاه باقی هزینه ها را از کجا تهیه می کنند.

شاید در خوش بینانه ترین حالت دو بازیکن استقلال به لیگ های اروپایی و یا حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ترانسفر شوند که در صورت انجام گرفتن این انتقال نهایت رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان به حساب باشگاه افزوده می شود که این رقم نیز گره ای از مشکلات بازنمی کند.

استقلال باید خودکفا شود نه اینکه با دلخوش کردن به شایعات واهی، خود را آماده بهره برداری از کمک های اسپانسرهای میلیاردی کند.

شاید در این برهه زمانی مطرح کردن بحث خصوصی سازی باشگاه تکرار مکررات باشد اما می توان انتظار داشت که سازمان تربیت بدنی با صرف زمان بیشتر، باشگاه استقلال و حتی پرسپولیس را زیر چتر حمایتی خود بگیرد و با نظارات دقیق دست کم جلوی حیف و میل بیت المال را بگیرد تا هزینه باشگاه صرف بهره گیری از مربی ای چون یونگ نشود.

در استقلال و پرسپولیس برای هر چیز ضابطه ای هست به جز خرج کردن پول بیت المال که بی تدبیرانه برای رضایت خاطر این و آن به هدر می رود. اینجا لازم است که سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی دو باشگاه آستین همت بالا زده و در بطن این باشگاه ها امورات آنها را کنترل کند، شاید با این راهکار استقلال و پرسپولیس از زیر فشار بدهی های کلان خارج شوند.

گزارش: امیرحسین پورمحمد